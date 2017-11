Torino-Chievo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Torino-Chievo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 13^ giornata di Serie A

19 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Torino-Chievo, LaPresse

Torino-Chievo, diretta dall'arbitro Luca Banti di Livorno, domenica 19 novembre 2017 alle ore 15.00, sarà una delle partite che completeranno il quadro della tredicesima giornata d'andata del campionato di Serie A. Questo Torino-Chievo, alla ripresa del campionato, può proporsi come il classico match di centro classifica, con le due squadre separate in classifica solamente da un punto. E' salito a quota diciassette il Torino con il pareggio in casa dell'Inter prima della sosta: un risultato di prestigio che mantiene comunque i granata in un limbo che li vede ancora più che mai in corsa per l'Europa, considerando che il settimo posto sarà probabilmente buono per l'Europa League a fine stagione ed il Milan è lontano solamente due lunghezze dalla squadra di Mihajlovic. Che nella prima parte del campionato è andata però troppo avanti tra alti e bassi, pagando a volte disattenzioni difensive e soprattutto l'assenza del bomber della scorsa stagione, Belotti, rientrato solamente nelle ultime partite.

Procede con sicurezza anche il cammino di un Chievo che vanta già dieci punti di vantaggio sul terzultimo posto quando non si è arrivati ancora ad un terzo di campionato. Gli scaligeri a costruire salvezze sono ormai una sicurezza, negli ultimi campionati sotto la gestione Maran ai gialloblu è mancato poco per ambire a qualcosa di più in termini di obiettivi di classifica. C'è comunque da valutare il rischio di un torneo che potrebbe ben presto regalare pochi stimoli, così come accaduto nella passata stagione. Il settimo posto sopra citato potrebbe essere la novità che ci voleva per regalare pepe alla stagione delle due squadre. Nelle ultime partite il Chievo ha un po' sofferto in attacco, il Torino ha ritrovato la vena offensiva di Iago Falque, decisivo contro Cagliari e Inter, ma attende ancora il ritorno al gol di Belotti, complici i problemi fisici ancora lontano dai livelli della passata stagione. La sfida potrebbe dunque rivelarsi una sorta di spareggio che se vinto consentirebbe di provare a puntare a qualcosa di più di una semplice, tranquilla salvezza.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE TORINO-CHIEVO

La diretta tv della sfida sarà visibile per gli abbonati Sky sul canale 253 del satellite (Sky Calcio 3 HD) in esclusiva, con la diretta streaming video via internet del match che si potrà seguire collegandosi sul sito skygo.sky.it.

IL CONTESTO

Dopo la sconfitta interna contro la Roma e il rotondo ko di Firenze, la panchina granata di Sinisa Mihajlovic aveva iniziato a farsi traballante. La squadra ha saputo però rispondere sul campo, prima tornando ai tre punti battendo in rimonta in casa il Cagliari, poi strappando un prezioso punto sul campo dell'Inter, che a San Siro aveva sempre vinto in questo campionato prima di incrociare la propria strada con Belotti e compagni. Il Chievo aveva visto interrompersi una serie di sei risultati utili consecutivi in Serie A, culminata con la vittoria nel derby contro il Verona, perdendo quattro a uno sia la sfida interna contro il Milan, sia il match esterno con la Sampdoria. Una pesante doppia battuta d'arresto, riscattata prima della sosta dagli uomini di Maran che hanno bloccato la capolista Napoli sullo zero a zero allo stadio Bentegodi. Nello scorso campionato il Torino ha avuto la meglio nel precedente casalingo contro il Chievo, due a uno per i granata il 26 novembre 2016 con doppietta di Iago Falque, mentre i veneti accorciarono le distanze con Inglese. Il Chievo ha vinto in campionato per l'ultima volta in casa granata il 7 febbraio del 2016, un autogol di Bruno Peres ed un rigore di Birsa ribaltarono l'iniziale vantaggio siglato da Benassi. L'ultimo pareggio in Piemonte tra le due squadre è invece l'uno a uno dell'8 febbraio 2009, Torino in vantaggio con Ventola e Chievo in grado di pareggiare con una rete messa a segno da Italiano.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse dimostrano di credere nel fattore campo, con vittoria granata quotata 1.83 da Bet365, mentre Betclic propone a 3.75 la quota relativa al pareggio e Bwin alza fino a 4.40 la quota per il successo esterno degli scaligeri allo Stadio Grande Torino. Per l'over 2.5 la quota viene fissata a 1.75 da Unibet, Bet365 propone invece a 2.10 la quota per l'under 2.5.

