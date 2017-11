Udinese Cagliari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

19 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Udinese Cagliari, Serie A 13^ giornata (Foto LaPresse)

Udinese Cagliari, partita che sarà diretta dall’arbitro Manganiello, si gioca per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018: alle ore 15 di domenica 19 novembre le due squadre tornano in campo dopo la sosta per le nazionali. Si tratta di una gara delicata in chiave salvezza: le due squadre al momento condividono - insieme al Crotone - la tredicesima posizione in classifica con 12 punti. C’è un margine di sette lunghezze sulla zona retrocessione: dunque la situazione è piuttosto tranquilla, ma l’andamento di friulani e isolani lascia intendere che la corsa per rimanere in Serie A non si possa considerare chiusa, anche perchè in queste prime giornate abbiamo assistito a tante sorprese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Udinese Cagliari è disponibile in diretta tv soltanto per gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky: per tutti gli altri il codice d’acquisto è 409662, il canale è Sky Calcio 4 e ovviamente avrete la possibilità di assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. La partita della Dacia Arena sarà in diretta streaming video anche su elevensports.it (il vecchio Sportube) con la necessità di pagare una quota per l'abbonamento; inoltre su Sky Super Calcio va in onda Diretta Gol Serie A, che trasmette tutte le reti e le fasi salienti delle partite in tempo reale.

IL CONTESTO

L’Udinese di Gigi Delneri ha anche una partita in meno: vero che deve giocarla in casa della Lazio, ma potenzialmente potrebbe esserci qualche punto in più in classifica. Causa lo spostamento della gara dell’Olimpico, i friulani non giocano dal 22 ottobre quando alla Dacia Arena hanno perso 2-6 contro la Juventus: da allora sono arrivate due vittorie (contro Sassuolo e Atalanta), dunque la sosta è arrivata in un momento in cui la squadra stava producendo risultati (tre vittorie in cinque partite). Alla Dacia Arena l’Udinese ha vinto tre partite sulle sei disputate. Il Cagliari ha fatto sei punti da quando Diego Lopez ha sostituito Massimo Rastelli: vittorie contro Benevento e Verona. Il rendimento dunque è identico tra un allenatore e l’altro, ma l’uruguaiano ha già “pareggiato” i conti con il predecessore con la metà delle partite; soprattutto ha vinto due importanti sfide dirette (cosa che aveva fatto anche Rastelli, battendo Crotone e Spal). La curiosità della partita di oggi risiede nel fatto che Udinese e Cagliari sono due delle quattro squadre a non aver mai pareggiato in questa Serie A: le altre sono la Roma e il Benevento, che del resto ha sempre perso.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE CAGLIARI

Qualche ballottaggio aperto per Delneri: nel suo 4-3-3 doppia ipotesi difensiva, una con Samir esterno sinistro e Nuytinck centrale insieme a capitan Danilo, l’altra con l’ex Verona dirottato al centro e Alì Adnan a coprire la fascia mancina (ovviamente Danilo resterebbe titolare). A destra giocherà Stryger Larsen, due volte titolare nel playoff per le qualificazioni Mondiali con la Danimarca (ha giocato a sinistra in posizione più avanzata). In mediana i due cechi, Barak e Jankto, sono praticamente certi del posto; non così Sekho Fofana, che si gioca una maglia con Balic partendo comunque largamente favorito. Dovrebbe essere deciso il tridente offensivo: la prima punta sarà ancora Maxi Lopez, con De Paul a destra e Perica, in vantaggio su Lasagna, dall’altra parte. Da valutare invece Hallfredsson e Behrami: potrebbero andare in panchina in extremis ma difficilmente saranno utilizzabili.

Cragno ha virtualmente recuperato, ma è da capire se possa essere schierato come titolare: in caso contrario sarà ancora Rafael Andrade il portiere, con una linea difensiva comandata da Andreolli e nella quale Pisacane si adatta a stringere verso il centro, reparto completato come sempre da Ceppitelli anche se c’è Romagna che sta trovando spazio e anche a Udine potrebbe partire come titolare. A centrocampo invece Faragò e Padoin dovrebbero essere utilizzati come esterni, a meno che Diego Lopez non decida per un assetto più contenitivo e mandi dunque sul terreno di gioco Miangue come laterale a sinistra (in questo caso Padoin scalerebbe verso il centro); in mezzo Cigarini sarà il regista, al suo fianco dovrebbe esserci Barella con Ionita e Dessena che sono alternative da non sottovalutare. Invariata la linea offensiva: Joao Pedro sarà il trequartista e giocherà alle spalle della coppia formata da Pavoletti e Sau, dalla panchina attenzione a Diego Farias sempre in grado di portare minuti di qualità.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Udinese Cagliari sono disponibili le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: c’è abbastanza equilibrio, ma la squadra di casa è comunque favorita. Il segno 1 per la vittoria friulana vale 1,95; il pareggio, per il quale dovete giocare il segno X, è quotato 3,55 mentre la vittoria del Cagliari - segno 2 - vi permetterebbe di guadagnare 3,85 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

