Vibo Valentia Perugia/ Streaming video e diretta Rai.tv, orario e risultato live (Serie A1 8^ giornata)

Diretta Vibo Valentia Perugia: info streaming video e rai.tv, orario e risultato live della partita valida nella 8^ giornata del Campionato di Serie A1 Superlega.

19 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta Vibo Valentia Perugia (LaPresse)

Vibo Valentia-Perugia, diretta dagli arbitri Giorgio Gnani e Giuliano Venturi, è la partita di volley maschile in programma oggi domenica 19 novembre 2017 alle ore 18.00 presso Pala Valentia, valida nella 8^ giornata del Campionato di Serie A1 2017-2018. Il Perugia del miracoli scende di nuovo in campo e ora lo farà in casa della Tonno Callipo, una delle formazione più ostiche di questa prima parte del campionato di Superlega. Un vero big match quindi quello atteso questa stasera a Vibo , dove protagonista assoluto sarà il bel gioco e l'alto ritmo che le due squadre manterranno in una vera e propria guerra psicologica. Se gli umbri infatti registrano la prima piazza in classifica a punteggio pieno, i calabresi sono anche la seconda squadra del campionato per il maggior numero di punti fatti e la squadra di Tubertini ben ha fatto vedere di poter portare al limite anche i club più quotati.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita tra Vibo Valentia e Perugia sarà visibile in diretta tv, sulla tv di stato: appuntamento quindi alle ore 18.00 presso il canale Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Lo scontro al Pala Valentia sarà visibile anche in diretta video streaming tramite il servizio gratuito raiplay.it.

QUI VIBO

Come detto Vibo Valentia non è certo un avversario scontato, benchè non registri individualità eccessivamente importanti: Tubertini ha però creato un'ottima squadra compatta al suo interno che fa del gruppo e della costanza le sue maggiori forze, unite a un ottima solidità psicologica anche nelle situazioni più complesse. In classifica comunque va detto che la compagine calabrese non se la passa poi troppo male (anche se potrebbe fare di più); nona piazza con 8 punti e tre successi conseguiti contro Monza, Castellana e Latina. Contro le grandi comunque Vibo ha dimostrato di soffrire ancora parecchio, riuscendo però praticamente sempre a strappare almeno un parziale: sarà cosi anche contro Perugia?

QUI PERUGIA

Pare che nulla possa fermare Perugia: per gli umbri si conta la partecipazione alla fase a giorni della Champions League dopo la fase preliminare, oltre che la prima piazza nella classifica della regular season della serie A1 a pieni punti, 21. Sette successi su sette incontri disputati quei per Zaytsev e compagni che pur finora hanno concesso appena un solo parziale agli avversari, capitato contro Sora nella sesta giornata della Superlega. Oltre a questi risultati davvero entusiasmanti, c’è pure la consapevolezza che non sono sorti dal caso, ma da un serio progetto portato avanti da società, tecnico e giocatori, che ora sta dando finalmente i frutti, e che potrebbe portare il club ad altissimi traguardi.

