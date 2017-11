Vicenza Mestre/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

19 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Vicenza Mestre, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Vicenza Mestre, allo stadio Romeno Menti, sarà diretta dall’arbitro Eduart Pashuku di Albano Laziale: alle ore 14:30 di domenica 19 novembre le due squadre giocano per la quindicesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018. Siamo nel girone B: il Vicenza arriva dalla sconfitta di Santarcangelo e, continuando a faticare parecchio in trasferta, occupa una pericolosa dodicesima posizione (16 punti) che significa salvezza ma anche esclusione dai playoff, pur se la lunghezza da recuperare è soltanto una. A quota 17, tra le altre squadre, troviamo il Mestre: neopromosso, sta disputando un buon campionato ma nelle ultime giornate appare leggermente in flessione, soprattutto come il Vicenza non riesce a trovare ritmo fuori casa e dunque la sua classifica non decolla. I lagunari, tuttavia, sono in linea con quelli che sono gli obiettivi posti in estate.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Vicenza Mestre non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale elevensports.it (raggiungibile anche digitando il vecchio indirizzo Sportube.tv) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

Partito come uno dei favoriti per la promozione diretta, il Vicenza ha fatto benissimo fino all’inizio di ottobre, raccogliendo 11 punti nelle prime cinque (senza contare la vittoria contro il Modena, cancellata per la radiazione degli emiliani); poi ha iniziato a calare e per quattro giornate non ha vinto, ottenendo un solo punto. A distanza di un mese un nuovo successo, ma nelle ultime due giornate è arrivato solo un pareggio; fuori casa ci sono due sconfitte consecutive e tre nelle ultime quattro, la vittoria lontano dal Menti non è mai arrivata e questo ovviamente contribuisce a peggiorare la situazione. Anche il Mestre non viaggia fuori casa: una sola vittoria arrivata alla seconda giornata, da lì due pareggi e due sconfitte. Due partite perse nelle prime 11 partite, due sconfitte nelle ultime due: gli 1-2 subiti da Padova e Renate ci possono stare considerato il livello delle due avversarie (vale a dire le prime della classe), ma adesso è necessario ritrovarsi per crescere ancor più. Il Mestre ha vinto solo una volta nelle ultime cinque uscite; sulla carta il suo girone di ritorno si chiude in discesa (Fano e Sudtirol in casa, Santarcangelo in trasferta) e bisogna dunque sfruttare il calendario per racimolare punti utili.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA MESTRE

Squalificato Tassi - espulso dalla panchina nel Monday Night del Mazzola - ancora qualche problema con giocatori infortunati o comunque non al meglio della condizione, in più Gianmario Comi (6 gol in campionato) è diffidato e alla prossima giornata c’è il Pordenone: Alberto Colombo deve valutare se lasciar fuori precauzionalmente il suo bomber, nel caso ci sarebbe Eric Lanini che arriva dal gol messo a segno lunedì. Nicola Ferrari dovrebbe essere regolarmente in campo, dalla panchina scalpita capitan Giacomelli: con lui nell’undici titolare il Vicenza potrebbe disporsi con il 3-4-3, rinunciando a un centrocampista centrale (uno tra Salifu e De Giorgio) e cambiare leggermente assetto. Da valutare anche Romizi, out nelle ultime partite e a caccia di un posto in mediana dove anche Ferchichi sembra poter essere in ballottaggio; Alimi dovrebbe comunque esserci, con Di Molfetta che occuperà la corsia destra. In difesa reclama un posto il recuperato Luca Crescenzi: gli farà spazio uno tra Magri e Davide Bianchi, verso la conferma invece Milesi. In porta ci sarà Valentini.

Modulo speculare per il Mestre di Mauro Zironelli: davanti al portiere Favaro l’esperienza di capitan Perna, che guida un reparto difensivo completato da Politti e Gritti. Rispetto alla sconfitta interna contro il Renate potrebbero essere in campo dal primo minuto i due ex Varese e Padova, vale a dire Zecchin - che si disporrebbe a destra sulla linea dei centrocampisti - e Neto Pereira, candidato a una maglia in attacco al fianco di Spagnoli. Con lui potrebbe esserci anche Felipe Sodinha, che può agire anche come esterno sinistro; qui però Zironelli potrebbe e dovrebbe adottare uno schieramento più contenitivo, e dunque dare spazio a Fabbri. A completare lo schieramento in mezzo al campo, possibile che Casarotto sia ancora incaricato della regia, con Beccaro e Boscolo sulle mezzali; riguardo il centrocampo le alternative non sono tantissime, ma attenzione al figlio d’arte Niko Kirwan (il padre è il celeberrimo ex giocatore di rugby, anche CT della nostra nazionale) che potrebbe avere spazio, dal primo minuto o anche in corsa durante il secondo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Vicenza Mestre sono disponibili, tra le altre, le quote che ha fornito l’agenzia Snai: le scommesse sulla partita del Menti indicano la squadra di casa come favorita, con un valore di 2,05 sul segno 1 che è inferiore al 3,55 che accompagna il segno 2, utile se volete puntare sulla vittoria esterna del Mestre. Il pareggio vi permetterebbe di guadagnare 3,05 volte la somma che avrete deciso di investire sulla sfida di Serie C: ovviamente in questo caso dovrete giocare il segno X.

