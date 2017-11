Video/ Bisceglie Monopoli (2-1): highlights e gol della partita (Serie C 15^ giornata)

Video Bisceglie Monopoli (risultato finale 2-1): gli hghilghts e i gol della partita valida nella 15^ giornata del girone C del Campionato di Serie C 2017-2018.

19 novembre 2017 Stefano Belli

Video Bisceglie Monopoli (LaPresse)

Vittoria in rimonta per il Bisceglie che tra le mura amiche del Ventura batte il Monopoli per 2 a 1 e sale a quota 19 punti nella classifica del girone C di Serie C 2017-18; terzo KO di fila per i biancoverdi che perdono ulteriormente contatto dalle posizioni di vertice, ora il Lecce capolista è a 14 punti di distanza e anche il secondo posto occupato dal Catania è sempre più lontano. La prima frazione di gioco va in archivio senza gol anche se i padroni di casa hanno avuto una ghiotta chance di sbloccare la contesa con Petta che non trova la porta lasciata sguarnita da Bifulco, autore di un'uscita disastrosa; dall'altra parte del campo Crispino fa il suo dovere su Sounas mentre Paolucci non inquadra il bersaglio grosso da buona posizione.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo Sounas spreca un'altra occasione importante prima che Paolucci porti in vantaggio il Monopoli. I nerazzurri stellati tornano subito in partita con Petta che questa volta non sbaglia e pareggia i conti, dopo l'errore di Genchi (che rimane comunque il miglior marcatore assieme a Di Piazza del Lecce, anche lui rimasto a bocca asciutta stasera) a completare la rimonta è Jovanovic che a quattro minuti dal novantesimo realizza il gol decisivo e regala i tre punti a Zavettieri.

© Riproduzione Riservata.