Video/ Brescia Spezia (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 15^ giornata)

Video Brescia Spezia (1-1): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 15^ giornata. Le immagini salienti del match giocato allo stadio Rigamonti.

19 novembre 2017 Federico Giuliani

Video Brescia Spezia (LaPresse)

Brescia-Spezia termina con il risultato finale di 1-1 nella quindicesima giornata di Serie B. Il primo tempo di Brescia-Spezia non ha regalato grandi emozioni, anzi gli spettatori hanno assistito a un match piatto e poco coinvolgente. Le due squadre non sono riuscite a creare spettacolo e si sono fatte vedere sotto porta pochissime volte. L'unica occasione degna di nota è quella capitata allo Spezia al minuto 25': ottima la sponda di Gilardino per Granoche, che da pochi passi colpisce la sfera a colpo sicuro. Minelli è però miracoloso e questa chance per i liguri termina in un nulla di fatto. Sul taccuino sono da segnalare due sostituzioni forzate per il Brescia. Le Rondinelle hanno perso per infortunio prima Martinelli, sostituito al 27' da Dall'Oglio, poi Somma, uscito al 37' per fare spazio a Coppolaro.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa, decisamente più emozionante della prima frazione di gioco al Rigamonti, arrivano i due gol del pomeriggio. Al 72' Caracciolo capitalizza un traversone di Cancellotti con un colpo di testa che non lascia scampo a Manfredini. Il vantaggio delle Rondinelle dura però pochissimo, perché al 78' arriva il pareggoi di Ammari. Nel finale, all'85', i locali restano in dieci per l'espulsione di Dall'Oglio in seguito a doppia ammonizione, ma il risultato resterà invariato fino al triplice fischiop del signor Di Martino.

