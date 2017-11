Video/ Conegliano Monza (3-0): gli highlights della partita (Volley Serie A1 6^ giornata)

Conegliano batte 3-0 Monza in casa confermando la prima posizione in campionate. Le ragazze di Santarelli sono partite bene riuscendo ad avere la meglio in un primo set combattuto. Nella seconda ripresa Monza fa da spettatore e le gialloblù dominano vincendo in poco tempo per 25-13. Nel terzo set le ospiti vendono cara la pelle ma riescono comunque a chiudere in maniera netta il match.

SINTESI PRIMO SET

Il primo pallone di giornata viene giocato da Conegliano ma è Monza a conquistare il primo punto. Bricio risponde subito trovando il pari. Muro di Hill e primo vantaggio per le ragazze padrone di casa. Monza si rivela un osso duro, abile a sfruttare gli errori di posizionamento delle avversarie, mal disposte nei tentativi di muro: 5-6. Il match si rivela molto equilibrato con le ospiti molto attente in fase difensive. Si assiste a lunghe giocate in cui la differenza viene fatta dall'attenzione e dalla precisione: 12 pari. Conegliano dopo il time-out decide di accelerare proponendo un'ottima serie che rappresenta il primo vero strappo del match. Si val sul 19-16. Nella parte finale del primo set sono i muri di Conegliano a fare la differenza. Il primo set lo conquistano dunque le venete: risultato finale 25-20.

SINTESI SECONDO SET

Conegliano parte bene. La messicana Bricio guida le giocate delle gialloblù. Si va subito sul 3-1. A differenza del primo set le padrone di casa sembrano decisamente più pragmatiche e fin dalle prime battute sembrano voler avvisare le avversarie. Monza tra l'altro regala davvero troppi punti. Santarelli è soddisfatto: "E' la pazienza che ci porta a far punto, è l'intelligenza. Questo voglio ragazze, che la chiudiamo." - dice il tecnico di Conegliano durante un time-out. Si va sul 15-7. La marcia verso la conquista del secondo set prosegue sicura e senza particolari intoppi. Solo qualche pausa e un pò di bravura avversaria non permettono alle gialloblù di chiuderla in tempo record. La Bricio intanto da posizione angolata schiaccia in maniera potentissima. Il secondo set termina 25-13.

SINTESI TERZO SET

Conegliano parte con i giusti propositi cercando di chiudere subito la pratica. Monza ha però uno scatto d'orgoglio dopo la pessima prova fornita nel secondo set. Si va sul 4-5. Serena Ortolani trova un ace con un pò di fortuna. Santarelli chiama il time-out: "Su Ortolani nella seconda linea aspettate prima di saltare a muro. Dobbiamo avere più pazienza per leggere meglio le loro palle." Monza non riesce a contenere la reazione di Conegliano. Nicoletti trova l'incrocio e firma il pari: 12-12. La Bricio prova spesso a sorprendere le avversarie che si mostrano però parecchio reattive. Si va sul 20-19. Nella parte finale del terzo set Anna Danesi si fa valere con un paio di muri perfetti. La 11 gialloblù realizza pure il 24-20. Ci pensa la Nicoletti a chiudere i conti: 25-20 e 3-0 per Conegliano.

