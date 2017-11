Video/ Empoli Cesena (5-3): highlights e gol della partita (Serie B 15^ giornata)

Video Empoli Cesena (5-3): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 15^ giornata. Le immagini salienti del match giocato allo stadio Castellani.

19 novembre 2017 Federico Giuliani

Video Empoli Cesena (LaPresse)

Empoli-Cesena termina con il risultato finale di 5-3 in favore degli uomini di Vivarini. Nel primo tempo l'Empoli è subito sembrato più arrembante e al 7' ha bussato dalle parti di Agliardi con una conclusione dalla distanza di Lollo, impreciso nell'esecuzione. Il centrocampista numero 20, tra l'altro, è finito sul taccuino dell'arbitro per un fallo su Esposito. Al 14' i toscani passano in vantaggio meritatamente, dopo un avvio in crescendo. Untersee mette in mezzo un traversone apparentemente di facile lettura; la difesa del Cesena va in tilt, e con lei Agliardi. Il pallone attraversa l'area di rigore e arriva sui piedi di Donnarumma che a porta vuota non ha problemi a insaccare il facile tap-in. Poco dopo ancora Empoli pericoloso questa volta con Caputo: al 17' Krunic appoggia per l'attaccante che calcia con il piatto destro chiamando Agliardi alla respinta. Del Cesena non c'è traccia, ad eccezione di un paio di fiammate di Jallow su altrettante incertezze di Provedel.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa raffica di gol, ma con l'Empoli sempre avanti: Donnarumma trova il raddoppio al 59' in seguito a un calcio di rigore conquistato da Simic mentre Caputo cala il tris al 72'. Sul risultato di 3-0 la partita si riapre grazie al sigillo di Fazzi, che accorcia le distanze per il Cesena. La risposta dell'Empoli non si fa attendere e, nel giro di pochi minuti, prima Zajc poi Krunic portano il parziale sul 5-1. Nei 4' di recupero i padroni di casa staccano la spina e gli emiliani ne approfittano con Jallow e Moncini. Ma non basta per rimediare i tanti errori commessi nel corso del match.

© Riproduzione Riservata.