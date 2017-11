Video/ Lecce Reggina (3-2): highlights e gol della partita (Serie C 15^ giornata)

Video Lecce Reggina (risultato finale 3-2): gli highlights e i gol della partita valida nella 15^ giornata del girone C del Campionato di Serie C 2017-2018.

19 novembre 2017 Stefano Belli

Video Lecce Bisceglie (LaPresse)

Il Lecce rafforza il primato nella classifica del girone C di Serie C battendo in rimonta la Reggina per 3 a 2: la formazione allenata da Fabio Liverani conquista tra le mura amiche dello stadio di Via del Mare l'undicesima vittoria nella regular season mantenendo così le cinque lunghezze di vantaggio nei confronti del Catania che occupa il secondo posto, la compagine di Maurizi rimane invece a centro classifica, aggrappata ai play-off. La serata non era comunque cominciata benissimo per i padroni di casa, con il gol annullato a Di Piazza per una sospetta posizione di fuorigioco che in realtà non sembra esserci.

GLI OSPITI RISALGONO

Gli ospiti approfittano della svista arbitrale per sbloccare la contesa con Bianchimano che successivamente darà il bis, sembra il preludio a una disfatta per i lupi salentini che invece reagiscono tirando fuori gli artigli, nel giro di un quarto d'ora il Lecce annulla il doppio svantaggio con Torromino e Ciancio (quest'ultimo autore di un grandissimo gol col destro) e poi mette definitivamente la freccia con Tsonev che a due minuti dall'intervallo porta in vantaggio l'undici di Liverani. Nella ripresa la Reggina rimane anche in dieci per l'espulsione di Mezavilla che rimedia il secondo giallo dopo aver travolto Di Piazza lanciato a rete, pur con l'uomo in meno gli amaranto non si danno per vinti e Bianchimano sfiora anche la tripletta, alla fine però sarà il Lecce a esultare quando il direttore di gara decide che può bastare e manda tutti sotto la doccia.

