Video/ Roma Lazio (2-1): highlights e gol della partita (Serie A 13^ giornata)

Video Roma Lazio (2-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 18 novembre, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A

19 novembre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Roma Lazio (LaPresse)

Allo Stadio Olimpico la Roma vince il derby d'andata della Capitale battendo per 2 a 1 la Lazio. Nel primo tempo i giallorossi dominano l'incontro con i biancocelesti a ripartire in maniera sporadica e poco efficace. La rete del vantaggio arriva però solamente ad inizio secondo tempo, quando Perotti, al 49', realizza il calcio di rigore assegnato per fallo di Bastos su Kolarov. Il raddoppio lo segna Nainggolan subito al 53', sparando dalla distanza sull'appoggio ancora di Perotti, ed a nulla serve il rigore trasformato da Immobile al 71' e concesso per l'ingenuo fallo di mano di Manolas ravvisato dal var. I 3 punti conquistati permettono alla Roma di salire a quota 30 in classifica, al terzo posto a parimerito con l'Inter, scavalcando proprio la Lazio, ferma a 28 punti.

STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come la Roma abbia sostanzialmente meritato il successo odierno soprattutto grazie a quanto visto in fase offensiva: 11 a 5 le conclusioni totali delle quali ben 8 a 3 nello specchio della porta, 2 ciascuno per Dzeko e Nainggolan, senza dimenticare il 6 a 5 nelle occasioni da goal, 3 a testa per Parolo ed ancora Dzeko. In palleggio, tuttavia, emerge una discreta superiorità da parte della Lazio a cominciare dal possesso palla favorevole con il 51% e supportato da un maggior numero di palle recuperate, 25 a 24 ma con 6 di Fazio, avendone oltretutto perse di meno, 35 a 48 di cui 9 del bosniaco Dzeko. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, la Lazio si è rivelata più fallosa a fronte del 16 a 10 nel computo degli interventi irregolari commessi e l'arbitro Rocchi della sezione di Firenze ha estratto il cartellino giallo 6 volte ammonendo rispettivamente Nainggolan e Fazio da un lato, Lulic, Leiva, Luis Alberto e Nani dall'altro.

DICHIARAZIONI

Al termine dell'incontro il match winner per la Roma, il belga Radja Nainggolan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a caldo ai microfoni di Premium Sport spiegando: "Gran vittoria di squadra. La abbiamo meritata, potevamo pure fare qualche golletto in più perchè abbiamo sbagliato qualche ultimo passaggio ma l'importante in una partita del genere è il risultato, penso che oggi abbiamo ottenuto il massimo con un grande spirito. Siamo in un buon momento, bisogna continuar così. Io non faccio nessun pronostico perchè non mi ha mai portato bene quindi facciamoci partita dopo partita e vediamo come va. L'importante è pensare alla Champions League dell'anno prossimo e poi dove arriviamo arriviamo. Adesso ci godiamo questa vittoria e cerchiamo di qualificarci mercoledì. La gara a Madrid? Noi andiamo là per fare la nostra partita come abbiamo fatto fino adesso e poi si vedrà il risultato ma bisogna andare con lo spirito che abbiamo ultimamente e sicuramente noi possiamo ottenere un buon risultato. Paura di non esserci oggi? Io ho sempre provato a dare un aiuto ai miei compagni, oggi era una partita che volevo giocare perchè queste son le partite che alla fine sono un po' più speciali, c'ho messo pure la firma quindi sono contento poi c'ho messo tutto per potercela fare, ce l'ho fatta e son contento. Per me l'importante non è il goal, io cerco sempre di dare una mano alla squadra e alla fine il risultato è quello a cui dobbiamo arrivare tutti, cercare di fare meglio dell'anno scorso e siamo sulla buona strada."





