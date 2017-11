Aek Atene Milan/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Aek Atene Milan: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che è valida per la quarta giornata del girone D in Europa League

02 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Aek Atene Milan, Europa League (Foto LaPresse)

Aek Atene Milan, partita che verrà diretta dall’arbitro portoghese Manuel De Sousa, si gioca alle ore 19 di giovedì 2 novembre: nella quarta giornata del girone D di Europa League 2017-2018 i rossoneri vanno nuovamente a caccia di riscatto dopo la sconfitta interna contro la Juventus, che li ha fatti sprofondare a ben 12 punti dalla zona Champions. Non solo: il Milan ha anche pareggiato la sfida di andata contro i greci (0-0) e dunque spera di rifarsi, anche se in questo gruppo il primo posto resta garantito e, più in generale, non dovrebbero esserci problemi circa la qualificazione ai sedicesimi di finale - anche considerando il livello non brillantissimo delle altre due concorrenti, Rijeka e Austria Vienna.

AEK ATENE MILAN, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Aek Atene Milan sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 (in questo secondo caso il codice d’acquisto è 408171), dunque riservata in esclusiva agli abbonati al bouquet satellitare che avranno la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Su Sky Super Calcio inoltre va in onda Diretta Gol Europa League, con le reti e le azioni salienti in tempo reale da tutti i campi su cui si gioca a questo orario.

IL CONTESTO

Cinque sconfitte in 11 partite di Serie A: il Milan non ha approcciato la stagione come tifosi e dirigenza si sarebbero augurati, e hanno aperto tutta una serie di discorsi che non possono far piacere all’ambiente. Dalla posizione vacillante di Vincenzo Montella alle difficoltà nel ripianare il debito con il fondo Elliott a quello che potrebbe succedere in caso di mancato accesso alla Champions League: scenario non esaltante e squadra che non ha ancora trovato la quadratura del cerchio. In Europa League tutto sommato le cose stanno andando bene, primo posto nel girone anche se le prestazioni non sono state brillanti (salvo la prima, in casa dell’Austria Vienna); conta però fare il risultato, e attenzione perchè vincere il trofeo potrebbe essere l’unico modo per salire di “categoria” in Europa. L’Aek Atene ha spezzato la scorsa domenica una serie di tre partite nelle quali aveva fatto un solo punto: con la vittoria sul campo del Panionios i gialloneri sono tornati a correre, vincendo la quinta partita in campionato (su nove) e arrivando ad occupare la terza posizione, a due soli punti dalla grande sorpresa Atromitos e uno dal Paok Salonicco. L’obiettivo principale è chiaramente il campionato, che manca addirittura dal 1994.

PROBABILI FORMAZIONI AEK ATENE MILAN

L’Aek Atene di Manolo Jimenez dovrebbe riproporre la stessa formazione vista all’andata, quindi uno schema speculare rispetto a quello usato normalmente dal Milan e una squadra che dovrebbe prevedere lo schieramento di una difesa a tre comandata da Bakakis, con Vranjes e Tzanetopoulos ai suoi lati; in porta giocherà Anestis che all'andata è stato per distacco il migliore dei suoi, salvando il risultato in più di un'occasione. Sulle corsie esterne il brasiliano Rodrigo Galo e il portoghese Hélder Lopez sono favoriti, mentre in mezzo l’altro calciatore lusitano del gruppo - Simoes - dovrebbe fare coppia con Johansson. Capitan Mantalos si è rotto il crociato tre giorni fa: stagione praticamente finita, al suo posto probabilmente Galanopoulos che avanzerà a supportare le due vecchie conoscenze del calcio italiano, vale a dire Marko Livaja e Lazaros Christodoulopoulos.

Ovviamente Vincenzo Montella cambia rispetto alla sconfitta di sabato: si rivede Bonucci dopo le due giornate di squalifica in campionato, si rivede André Silva in attacco e si rivede anche Musacchio, che dovrebbe essere preferito a Cristian Zapata per completare la difesa. I dubbi riguardano il modulo: con il trequartista unico Calhanoglu supporterebbe Silva e Cutrone, in caso contrario - cioè con la conferma del 3-4-2-1 - potrebbe essere Montolivo ad avanzare la sua posizione, con André Silva unico attaccante e Locatelli che troverebbe spazio a centrocampo al fianco di Kessie, destinato ancora una volta a giocare anche perchè Lucas Biglia è stato fermato dallo staff medico per l'infiammazione al tendine rotuleo. Sulle corsie laterali le scelte sono poche: Antonelli potrebbe dare un turno di riposo a Ricardo Rodriguez, a destra invece dovrebbe essere confermato Borini che sta facendo bene.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

E’ ovviamente il Milan a essere favorito, nonostante lo 0-0 dell’andata e il fatto che si gioca ad Atene: le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono comunque che il distacco non è così evidente, tanto che per la vittoria dell’Aek siamo a 3,25 mentre per la vittoria del Milan, identificata dal segno 2, è quotata 2,30. Per quanto riguarda il pareggio, dovrete giocare il segno X e il guadagno sarebbe di 3,25 volte la somma che avrete deciso di investire, dunque giocata dall’identico valore rispetto all’affermazione interna della squadra greca.

