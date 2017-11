Apollon Atalanta/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

02 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Apollon Atalanta - LaPresse

Apollon-Atalanta, diretta dall’arbitro lettone Andris Treimanis stasera giovedì 2 novembre 2017 alle ore 19.00 italiane, sarà una sfida valevole per la quarta giornata del girone E di Europa League. Per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini la trasferta presso il GSP Stadium della capitale Nicosia (dove l’Apollon gioca le partite europee pur essendo di Limassol) potrebbe essere una serata storica, perché dopo avere fatto benissimo nelle prime tre giornate la qualificazione ai sedicesimi di finale è già molto vicina per questa fantastica Atalanta che guida la classifica del girone con ben 7 punti, mentre l’Apollon ha solamente 2 punti ed è già stato sconfitto all’andata a Reggio Emilia (a proposito di squadre che giocano in altre città…) con un netto 3-1 che forse non ha nemmeno descritto del tutto la superiorità della Dea sui ciprioti.

Per l’Atalanta infatti finora in Europa League è andato tutto alla grande, anche a costo di sacrificare qualcosa in campionato: d’altronde i nerazzurri mancavano dalle Coppe da ben 26 anni, è comprensibile che la priorità vada ad un’occasione che non si presenta spesso a una provinciale. Attenzione però all’Apollon, squadra che prima di presentarsi al Mapei Stadium era ancora imbattuta, essendo riuscita a pareggiare sia contro il Lione in casa sia contro l’Everton a Liverpool: avversario dunque ostico, a maggior ragione considerando che avrà estremo bisogno di una vittoria per rimanere in corsa per la qualificazione ai sedicesimi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Apollon Limassol Atalanta si potrà seguire in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, che detiene i diritti per l’Europa League; per la precisione, l’appuntamento sarà sui canali Sky Sport 3 e Sky Calcio 2, numero 203 e 252. Quanto alla diretta streaming video, sarà disponibile (naturalmente per gli abbonati Sky) tramite l’applicazione Sky Go. L’acquisto della singola partita in pay-per-view sarà infine possibile tramite il codice 408160.

PROBABILI FORMAZIONI APOLLON LIMASSOL ATALANTA

Parlando delle probabili formazioni, possiamo osservare che l’allenatore dell’Apollon Limassol, Sofronis Avgousti, ha a disposizione sostanzialmente l’intera rosa, dunque come traccia base ecco la formazione che fu titolare due settimane fa, un 4-3-3 con Vale in porta; Joao Pedro, Yuste, Pitian e Jander a comporre la retroguardia; a centrocampo Alef, Sachetti ed Allan; infine il tridente d’attacco con Jakoliš, Maglica e Schembri. Per quanto riguarda l’Atalanta, dovrebbe tornare il Papu Gomez, la cui gestione è uno dei segnali più evidenti del fatto che in questo momento è l’Europa League ad avere la priorità sul campionato. In difesa prevedibile la retroguardia titolare con Toloi, Caldara e Masiello davanti al portiere Berisha, a centrocampo invece ci attendiamo la coppia centrale formata da Cristante e Freuler, con Castagne favorito a destra e Spinazzola certamente sulla corsia mancina, in appoggio a con attacco di grande qualità, con appunto il Papu Gomez e anche Ilicic sulla linea dei trequartista in appoggio alla prima punta Petagna.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dell’agenzia di scommesse sportive Snai sorridono all’Atalanta, che si merita questa fiducia dopo lo splendido cammino fatto finora in Europa League. Dunque il segno 2 per la vittoria dei nerazzurri orobici a Cipro è quotato a 1,70, mentre poi si sale a 3,75 per il pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,00 volte la posta in palio in caso di vittoria casalinga dell’Apollon Limassol, considerata senza dubbio meno probabile.

