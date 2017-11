Arsenal Stella Rossa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

02 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Arsenal Stella Rossa, Europa League (Foto LaPresse)

Arsenal Stella Rossa, partita che sarà diretta dal nostro Luca Banti, si gioca alle ore 21:05 di giovedì 2 novembre: siamo nel girone H di Europa League 2017-2018, dove i Gunners viaggiano ormai verso la qualificazione ai sedicesimi di finale. Punteggio pieno per i Gunners, che due settimane fa sono andati a vincere a Belgrado; una sconfitta che è stata pesante per la Stella Rossa, che entra in questo turno con gli stessi punti del Bate Borisov (4) e dunque potrebbe rimanere fuori dalla fase ad eliminazione diretta. Sarà probabilmente decisiva la sfida contro i bielorussi, ma anche un pareggio qui all'Emirates contribuirebbe non poco a spingere i serbi verso la prossima fase del torneo, considerando che il Bate questa sera gioca contro un Colonia ancora al palo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Arsenal Stella Rossa è una delle partite che la televisione satellitare a pagamento trasmette in diretta tv: per tutti gli abbonati i canali sono Sky Sport 3 e Sky Calcio 2 (codice d'acquisto 408217) con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Europa League (su Sky Super Calcio) che propone i gol e le azioni salienti da tutti i campi in tempo reale.

IL CONTESTO

La formazione londinese si trova in un punto della stagione di fondamentale importanza. Serve vincere per mettere il punto esclamativo su un girone che non sembra certo dei più difficili e che sta vedendo l'Arsenal dominare in lungo e in largo in ogni partita. Quella contro la Stella Rossa potrebbe già risultare una gara chiave in quanto con vittoria sarebbe praticamente certo il passaggio ai sedicesimi di finale della competizione e la possibilità quindi di arrivare fino in fondo. Contro ci sarà la formazione serba che certamente non vorrà fare brutte figure al cospetto di un avversario di tale livello. Stella Rossa che sta avendo un andamento da sogno nei gironi di Europa League e che non vuole certo arrestarsi. Serve vincere per centrare quella qualificazione che sarebbe quasi un miracolo. Sicuramente la trasferta a Londra non è delle più semplici ma gli uomini di Milojevic hanno le carte in regola per dare filo da torcere ai ragazzi guidati da Arsene Wenger. Ci sarà tanto da vedere e perciò è lecito attendersi una gran bella gara in quel di Londra.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL STELLA ROSSA

Per quanto concerne le probabili formazioni l'Arsenal andrà in campo con il 3-4-2-1 che vedrà l'esperienza di uno come Cech in porta. Difesa composta invece da Debuchy, Elneny e Holding che dovranno contenere gli attaccanti della formazione serba. In mezzo al campo ci sarà spazio sicuramente per Willock e Coquelin da centrali mentre sugli esterni agiranno Nelson e Maitland-Niles, due giovani talenti del vivaio. Alle spalle del centravanti Giroud ci saranno Walcott e Wilshere. Passando invece alla Stella Rossa, la squadra biancorossa giocherà con il 4-2-3-1 che vedrà in porta l'esperienza di uno come Borjan mentre in difesa Racic, Savic, Le Tallec e Stojkovic dovranno evitare pericoli. A centrocampo per i serbi giocheranno Donald e Krsticic con Srnic e Radonjic ad agire sugli esterni mentre sulla trequarti giocherà Kanga con tutta la sua qualità. La punta centrale che avrà il compito di fare gol sarà l'ex Atalanta e Juventus, Richmond Boakye, che molto bene sta facendo in Europa.

LA CHIAVE TATTICA

L'Arsenal sta trovando una sua quadratura in Europa League nonostante un avvio di certo poco esaltante in Premier League. La vittoria può passare dai piedi di Walcott, l'uomo in più nelle gare europee. Il talento britannico è certamente uno dei più in forma quando si entra in palcoscenici europei. Sempre pronto a far male invece Olivier Giroud con la sua grandissima tecnica e una voglia matta di continuare a fare gol come succede da tempo in Europa League. Invece la Stella Rossa ha in Kanga un elemento di grande pericolosità contro qualsiasi avversario. Infatti il trequartista è sicuramente uno dei calciatori di maggior talento e che può permettere il salto di qualità. Assieme a lui non si può non citare uno come Boakye che ha regalato tre punti pesantissimi in trasferta contro il Colonia. Serve una vittoria all'Emirates per sognare un passaggio del turno che sarebbe anche meritato per quanto visto fin qui. Sarà una bella gara ricca di motivazioni e soprattutto di ottimi calciatori pronti ad affermarsi in Europa League.

QUOTE E PRONOSTICO

Guardando al pronostico e alle scommesse sulla partita dell'Emirates, l'Arsenal parte nettamente favorito secondo le quote proposte da Bwin. Infatti i Gunners vengono dati come formazione vincente con una quota di 1.38, per cui favoriti. Il pareggio viene quotato invece a 5.25 mentre sembra molto difficile il colpo dei serbi, dato a 8.50.

