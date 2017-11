Athletic Bilbao Ostersunds/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Athletic Bilbao Ostersunds: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita per la 4^ giornata di Europa League

02 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Athletic Bilbao-Ostersunds - LaPresse

Athletic Bilbao-Ostersunds, partita diretta dall’arbitro polacco Pawel Gil stasera giovedì 2 novembre 2017 alle ore 21.05 allo stadio di San Mames della città basca, sarà una sfida valevole per la quarta giornata del girone J di Europa League. Un primo sguardo alla classifica del gruppo ci dice che le gerarchie sono per il momento ben diverse da quello che ci si poteva aspettare al momento del sorteggio di fine agosto, dal momento che gli svedesi dell’Ostersunds sono primi con 7 punti, seguiti dagli ucraini dello Zorya a quota 6, mentre l’Athletic Bilbao è solamente terzo con 2 punti e ancora peggio ha fatto l’altra teorica big, l’Hertha Berlino che ha un solo punticino. Ci sono addirittura delle combinazioni che permetterebbero all’Ostersunds di festeggiare la qualificazione già stasera, anche se ciò richiederebbe un clamoroso colpaccio a Bilbao.

Detto questo, è però naturalmente l’Athletic ad avere necessità di vincere, perché con ogni risultato diverso dalla vittoria (anche un pareggio) la situazione per i baschi si farebbe davvero difficilissima e si ritroverebbero sull’orlo di una clamorosa eliminazione già in questa fase a gironi. All’andata in Svezia l’Ostersunds ha rallentato dopo due vittorie, ma il pareggio per 2-2 ha lasciato comunque gli scandinavi al comando del gruppo e l’Athletic in una posizione scomoda: un altro segno X farebbe comodo solo all’Ostersunds, che potrebbe giocare di rimessa per sfruttare gli spazi che i baschi inevitabilmente concederanno attaccando.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Athletic Bilbao Ostersunds non si potrà seguire in diretta tv come partita singola sulla piattaforma satellitare Sky, che detiene i diritti per l’Europa League; l’appuntamento sarà dunque con Diretta Gol Europa League sul canale Sky SuperCalcio, numero 206, che si potrà vedere anche in diretta streaming video, la quale sarà disponibile (naturalmente per gli abbonati Sky) tramite l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ATHLETIC BILBAO OSTERSUNDS

Parlando delle probabili formazioni, nell’Athletic Bilbao bisogna fare i conti con diverse assenze soprattutto in difesa, dove sono indisponibili Alvarez, Balenziaga e De Marcos, mentre in attacco non potrà essere della partita Muniain. Il modulo di Coco Ziganda dovrebbe essere un propositivo 4-2-3-1 imperniato su Aduriz, che dovrebbe essere assistito dai trequartista Williams, Garcia e Cordoba. Per quanto riguarda l’Ostersunds, sono due i giocatori infortunati fra gli svedesi, il difensore Bergqvist e l’ala destra Aiesh. Il modulo di partenza per l’allenatore inglese Graham Potter dovrebbe essere il 4-4-2, imperniato sulla coppia di attaccanti Giro-Ghoddos che abbiamo già visto in azione nell’ultima partita di campionato, che l’Ostersunds ha vinto con un netto 4-1 ai danni dell’Elfsborg.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote dell’agenzia di scommesse sportive Snai sorridono all’Athletic Bilbao, che è considerato nettamente favorito contro gli svedesi dell’Ostersunds, nonostante la classifica a sorpresa del girone. Dunque il segno 1 per la vittoria dei baschi padroni di casa è quotato a 1,40, mentre poi si sale a 4,50 per il pareggio (naturalmente segno X) e fino a 8,50 volte la posta in palio in caso di vittoria esterna dell’Ostersunds (segno 2), considerata senza dubbio meno probabile.

© Riproduzione Riservata.