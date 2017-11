Atp Parigi-Bercy 2017/ Diretta Nadal Cuevas: streaming video e tv, orario delle partite (tennis, oggi)

Diretta Atp Parigi-Bercy 2017: Nadal Cuevas streaming video e tv, lo spagnolo numero 1 del ranking affronta il coetaneo uruguaiano negli ottavi di finale del torneo Master 1000

02 novembre 2017 Redazione

Rafa Nadal sfida Pablo Cuevas nel torneo Atp Parigi-Bercy 2017 (Foto LaPresse)

Nadal Cuevas è il match che infiamma la giornata di giovedì 2 novembre al torneo Atp Parigi-Bercy 2017 (i match iniziano alle ore 11): appuntamento indoor con l’ultimo Master 1000 della stagione, un titolo che - come ricordato più volte negli anni scorsi - Rafa Nadal non ha mai vinto, confermando la sua reticenza ai campi coperti. Questa però potrebbe essere l’occasione buona: tante assenze, alcuni giocatori concentrati sulle imminenti Atp Finals (non che lo spagnolo non lo sia) e in generale un tabellone che offre ottime possibilità, se è vero che ancora nei quarti Nadal si troverebbe di fronte in ogni caso un giocatore che non fa parte del seeding.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Il torneo Atp Parigi-Bercy 2017 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 2, dunque sarà in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare a pagamento; per loro ci sarà la possibilità di attivare con Sky Go la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi. Ricordiamo anche gli account ufficiali del torneo presenti sui social network: facebook.com/rolexparismasters e, su Twitter, @RolexPMasters.

NADAL CUEVAS

Ci sono quattro precedenti tra i due giocatori, che possono fare testo visto che sono tutti raccolti tra il 2015 e il 2016: Nadal ne ha vinti tre, imponendosi nei quarti di Rio de Janeiro e Amburgo (due anni fa) e poi nel secondo turno del Master 1000 di Cincinnati. In queste tre vittorie Cuevas si è aggiudicato un solo set, il primo in Brasile; nella stessa cornice, ma in semifinale, ha centrato l’unica vittoria contro il maiorchino, imponendosi l’anno scorso per 6-7 7-6 6-4. Cuevas, 31 anni, ha vinto 6 titoli Atp nel corso di una carriera che lo ha anche visto arrivare nella Top 20 (agosto 2016); è un giocatore che tecnicamente ha poco da invidiare ai migliori, ma che è piuttosto incostante e soprattutto rende nettamente di più sulla terra rossa, dove infatti ha vinto tutti i suoi tornei disputando anche due delle tre finali che ha perso. Nadal insomma non dovrebbe avere troppi problemi, anche se a questo punto della stagione potrebbero contare altri fattori tra cui, per esempio, la mente già proiettata sulle Finals e le fatiche di una stagione dispendiosissima, nella quale lo spagnolo è arrivato in fondo a quasi tutti i tornei disputati.

DEL POTRO CI PROVA

In campo ci sarà anche Juan Martin Del Potro: superato per 6-2 6-2 Joao Sousa, l'argentino oggi se la vede con quel Robin Haase che a sorpresa ha fatto fuori, in rimonta, Alexander Zverev. Sarà una sfida interessante, che per l'argentino può significare molto: le eliminazioni precoci di Sam Querrey e Pablo Carreno Busta hanno dato una mano, l'obiettivo è la qualificazione alle Atp Finals ma per centrarle DelPo ha bisogno almeno di arrivare in semifinale qui a Parigi-Bercy. Traguardo comunque alla portata, anche se la stanchezza potrebbe farsi sentire: nelle ultime settimane Del Potro ha raggiunto la semifinale di Shanghai, ha trionfato a Stoccolma e giocato la finale di Basilea. Tanti punti guadagnati, ma il rischio è proprio quello di crollare a pochi metri dal traguardo. Staremo a vedere; di sicuro sarebbe bello rivedere al Master l'argentino, che lo ha giocato per l'ultima volta quattro anni fa e che nel 2009 aveva raggiunto la finale (persa contro Nikolaj Davydenko).

