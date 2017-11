Diretta Sbk 2017/ Superbike, info streaming video e tv, Fp1 e Fp2. Gp del Qatar (Losail)

02 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta Sbk Gp del Qatar 2017 (LaPresse)

Il Mondiale della Superbike fa tappa oggi, giovedì 2 novembre 2017, nel circuito di Losail per affrontare le prime due sessioni di prove libere della Gran Premio del Qatar, ultima prova del calendario della Sbk 2017. Si celebrerà quindi in questo weekend la chiusura di una stagione davvero emozionate per la classe regina delle derivate di serie, dove ancora una volta il re incontrastato è stato il britannico della Kawasaki, Jonathan Rea, che già al Gp di Francia è stato incoronato Campione del Mondo per il terzo anno di fila. Se il titolo è già stato assegnato, di certo non mancheranno le sorprese in pista a Losail in quesi ultimi tre giorni della stagione 2017 della Sbk: in palio oltre al prestigio di vincere le ultime due prove del Gp del Qatar, ecco anche i migliori piazzamenti nella classifica del mondiale piloti dietro a Rea. Sarà quindi fondamentale per tutti protagonisti in questa prova dare il massimo a partire dalle Fp1 e Fp2 in programma questo pomeriggio

GLI ORARI DI OGGI

In attesa di vivere le emozioni sulla pista di Losail, cominciamo a riepilogare gli orari di oggi, dove come al solito, i piloti della Sbk scenderanno sull’asfalto qatariota per disputare le prime due sessioni di prove libere. Serve però una precisazione: sono infatti due le ore di fuso orario che vanno conteggiate dal Qatar all’Italia, per cui non dovremmo sorprenderci se in tabella vediamo orari differenti dai soliti. Si comincerà con la Fp1 della Superbike alle ore 15.45, con bandiera a scacchi attesa un’ora dopo. La Fp2 invece avrà inizio alle ore 19.00 e si concluderà alle ore 20.00, quale ultimo appuntamento del giovedi dedicato al Gp del Qatar 2017.

COME SEGUIRE FP1 E FP2 IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Purtroppo anche in occasione del Gran Premio del Qatar 2017 non ci è stata prevista una diretta tv della Fp1 come della Fp2, disponibile per gli appassionati italiani, visto che le due tv che detengono i diritti televisivi del Mondiale Sbk, ovvero Eurosport e Mediaset, trasmetteranno solo gli eventi principali del sabato e della domenica. Ovviamente non sarà disponibile neanche una diretta video streaming delle due sessioni di prove libere sulla pista di Losail: il riferimento quindi ancora una volta sarà il sito ufficiale del campionato Sbk all’indirizzo www.worldsbk.com, oltre che i profili social collegati come l’account Twitter sbk_official, che aggiornerà gli tutti i fan della Superbike in maniera puntale sugli eventi in pista a Losail.

REA CAMPIONE DEL MONDO MA…

Benchè il titolo mondiale sia ormai già da tempo nella mani di Jonathan Rea, come abbiamo detto prima, il Gp del Qatar 2017 non mancherà certo di entusiasmare il pubblico degli appassionati della Sbk, con battaglie furiose, in pista come a cronometro. Il prestigio di chiudere con due vittorie la stagione 2017 della Superbike rimane sempre un ottimo motivo di vanto e di carica emotiva in vista del prossimo anno, e non dimentichiamo poi sono ancora tanti i verdetti attesi dalla pista di Losail. Dando un occhio alla graduatoria, detto di Rea in testa ora con 506 punti, alle spalle del pilota Kawasaki infuria la battaglia per il miglior piazzamento nel mondiale piloti. Al secondo posto infatti troviamo il compagno di squadra Tom Sykes e il ducatista Chaz Davies entrambi fermi a quota 363 punti, mentre alle loro spalle ecco l'altro alfiere della casa di Borgo Panigale, Marco Melandri, che insegue a quota 301 punti. Oltre la top four non mancheranno in ogni caso le sorprese: alla quarta piazza della classifica del mondiale piloti della Sbk troviamo Lowes con 226 punti e solo 16 di vantaggio su Van der Mark, seguito dalla distanza da Fores. A chiudere la top ten per la Sbk ecco poi Camier fermo a quota 154 punti e lo spagnolo Torres, nono a 149, con Laverty fanalino di coda fermo a quota 135 punti.

