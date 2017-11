Latina Piacenza / Streaming video e diretta Rai.tv: orario, risultato live (Serie A1, 5^ giornata)

Diretta Latina Piacenza: info streaming video e Rai.tv, orario e risultato live della partita di volley maschile nella 5^ giornata di Serie A1, oggi 2 novembre 2017.

02 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta Latina Piacenza (Da Facebook ufficiale)

Latina Piacenza, diretta dagli arbitri Ilaria Vagni e Marco e Zavater, è la partita di volley maschile in programma oggi giovedì 2 novembre 2017 alle ore 20.30 presso il Pala Bianchini, valida come posticipo della 5^ giornata del Campionato di Serie A1. Dopo la clamorosa vittoria occorsa solo domenica scorsa contro la blasonata Civitanova, i ragazzi di Vincenzo Di Pinto tornano in campo tra le mura di casa per affrontare i lupi di mister Alberto Giuliani, di ritorno invece dal secondo KO della stagione raccolto a favore di Modena. La compagine di Stoychev si è infatti rivelata un osso troppo duro per Piacenza, che pure ha registrato un ottimo gioco in campo ed è pronta a prendersi una sonora rivincita questa sera contro Latina.

STREAMIG VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA DI VOLLEY

Ricordiamo che la partita valida per la 5^ giornata del Campionato di Serie A1 tra Latina e Piacenza sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento alle ore 20.30 su Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. La sfida al PalaBianchini sarà inoltre disponibile in diretta streaming video tramite il portale gratuito raiplay.it.

QUI LATINA

Come abbiamo visto, i ragazzi di Di Pinto, tornano in casa da vincitori: il successo ottenuto per 3-0 contro la campionessa d’Italia in carica ovvero la Lube Civitanova trovata in terra marchigiana è senza dubbio motivo di gran vanto. Ora però Latina deve confermare quanto di bello visto domenica scorsa all'Eurosuole, contro un avversario, sulla carta, alla sua portata. Di certo Latina ha tutte le carte giuste per affrontare al meglio la sfida di questa sera: dopo un inizio di stagione complicato (due KO contro Verona e Castellana) la squadra oggi padrona di casa si è ripresa vincendo negli ultimi due turni (Sora e appunto Civitanova). Va fatta però una precisazione: il successo contro la Lube, benché fondamentale a livello emotivo, non deve ingannare Savani e compagni, perché Piacenza rimane un avversario tosto, non da sottovalutare.

QUI PIACENZA

Se l’ultimo successo ottenuto a Latina potrebbe essere motivo di preoccupazione per i lupi, la squadra di Giuliani sa che sulla carta come in campo, la Taiwan Excellence rimane un avversario abbordabile, come ben dimostra anche lo storico recente. In ogni caso i lupi biancorossi scenderanno questa sera in campo con la massima determinazione e l’obiettivo di dare finalmente la svolta giusta al proprio campionato. Dopo un buon inizio di stagione (due vittorie con Ravenna e Vibo Valentia) il cammino di Piacenza si è infranto contro le due big di quest'anno di serie A1, ovvero Modena e Perugia, a cui in ogni caso sarebbe stato difficile strappare un successo. Ora dopo due banchi di prova pesanti, Piacenza torna in campo per confrontarsi contro una formazione tecnicamente alla pari: la formazione di Giuliani riuscirà a travolgere Latina in casa sua?

