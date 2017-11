Lazio Nizza/ Streaming video e diretta Tv8: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lazio Nizza, Europa League (Foto LaPresse)

Lazio Nizza sarà diretta dall’arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano; alle ore 21:05 di giovedì 2 novembre si gioca per la quarta giornata nel girone K di Europa League 2017-2018. E’ una partita che potrebbe consegnare la qualificazione aritmetica ai biancocelesti: in questo momento infatti la situazione in classifica vede la Lazio al comando con 9 punti (solo vittorie), il Nizza segue a quota 6 e poi troviamo Vitesse e Zulte Waregem appaiate con appena un pareggio - nella sfida diretta - e sostanzialmente fuori dai giochi. Un girone che era considerato abbordabile alla vigilia e che, al netto di qualche difficoltà che la squadra di Simone Inzaghi si è trovata ad affrontare, ha rispettato le aspettative.

LAZIO NIZZA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lazio Nizza è la partita che sarà trasmessa in diretta tv in chiaro: l'appuntamento è infatti è su Tv8, mentre per gli abbonati alla televisione satellitare a pagamento il match dello stadio Olimpico sarà disponibile sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1

IL CONTESTO

La Lazio ha sempre vinto in questa Europa League: ha sofferto a Vitesse e dominato contro lo Zulte Waregem, poi è stata brava a imporsi sul campo del Nizza. I sedicesimi sono ad un passo, e come detto potrebbero arrivare già questa sera: una vittoria sarebbe sufficiente anche per blindare il primo posto nel girone, il pareggio andrebbe bene in caso di segno X anche nell’altra partita. Al netto dei calcoli, passare il turno per la squadra di Simone Inzaghi; rischia qualcosa in più il Nizza (soprattutto se dovesse perdere anche questa sera), ma anche i transalpini sono in un’ottima situazione e nelle prime due partite di Europa League hanno dimostrato quanto sia netta la differenza che intercorre tra sè e la coppia Vitesse-Zulte Waregem. Vale anche per la Lazio, che in campionato continua a volare ed è reduce dalla vittoria di Benevento, uno squillante 5-1 che ha confermato i biancocelesti al terzo posto in classifica, insieme alla Juventus. A Formello e dintorni non si parla di scudetto, ma certamente per lo stato attuale delle cose un pensierino andrebbe fatto. Momento difficile invece per il Nizza, che ha incredibilmente perso le ultime quattro partite di Ligue 1 e non vince dal 17 settembre (1-0 sul campo del Rennes): in classifica la squadra di Lucien Favre occupa il sedicesimo posto e per adesso deve preoccuparsi di evitare un ingresso nella zona calda, i ko in campionato sono già 7 (su un totale di 11 partite).

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NIZZA

Sarà ancora turnover per Simone Inzaghi, confortato anche dal fatto che la sua Lazio stia trovando grande ritmo anche con le seconde linee: l’alternanza non riguarda i portieri e dunque Strakosha sarà regolarmente tra i pali, anche in difesa - più che altro per la coperta corta - giocano due dei tre visti in campionato, vale a dire Bastos e Radu che si sistemeranno lateralmente rispetto a Luiz Alberto, il sostituto di De Vrij nelle partite europee. Sulle corsie laterali turno di riposo sia per Marusic, diventato titolare dopo l’infortunio di Basta, e Lulic: a giocare saranno invece Patric e Jordan Lukaku, con il belga che non era disponibile per la partita di andata ma è tornato nei ranghi e rappresenta una soluzione in più. Centralmente, come all’andata - quando aveva segnato una doppietta - potrebbe essere confermato titolare Sergej Milinkovic-Savic; il serbo giocherebbe sul centrosinistra con il giovane Murgia ad agire dall’altra parte, playmaker davanti alla difesa Davide Di Gennaro anche se Lucas Leiva potrebbe avere un’altra maglia. Ovviamente out Luis Alberto e Immobile, i due grandi trascinatori della Lazio in Serie A: spazio invece a Nani e Caicedo, attenzione alla crescita del portoghese che ha appena iniziato a dare il suo contributo alla causa.

Lucien Favre sembra intenzionato a modificare nuovamente il suo modulo, tornando al 4-2-3-1: questo significa che ci sarebbe spazio per un centrocampista in più o comunque un esterno offensivo, e infatti Saint-Maximin (assente all’andata) è pronto a riprendersi la maglia da titolare sulla destra, affiancando Wesley Sneijder che sarà trequartista in una linea che sarà completata da Lees Melou e agirà alle spalle di Mario Balotelli, favorito su Pléa per giocare da prima punta. Il Nizza però valuta altri schemi: con il 4-4-2 Sneijder e Pléa sarebbero in ballottaggio per affiancare SuperMario, mentre con la difesa a tre Favre alzerebbe la posizione dei due terzini (Souquet e Jallet), lasciando fuori i due esterni alti o magari destinandone uno come mezzala, dove però i favoriti sarebbero altri. Il 3-5-2 è il modulo con il quale si potrebbe rivedere dal primo minuto Nampalys Mendy che infatti ha giocato venerdì nella disfatta del Parco dei Principi (0-3), in caso contrario la cerniera davanti alla difesa sarà composta da Koziello e Rémy Walter - ancora fuori Séri. Nel reparto arretrato Marlon, giovane brasiliano arrivato dal Barcellona, potrebbe avere un posto da titolare scalzando Le Marchand, e andando così a giocare al fianco di Dante. In porta nessun dubbio: ci sarà Cardinale.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Il fatto che la Lazio sia a punteggio pieno e abbia vinto all’Allianz Riviera incide ovviamente sulle quote emesse dalle varie agenzie per i pronostici: in particolare la Snai ci dice che la vittoria dei biancocelesti, identificata dal segno 1, vale 1,50 mentre l’affermazione esterna del Nizza, per la quale dovreste giocare il segno 2, arriva a 6,25. C’è dunque una bella differenza, e più o meno sta il pareggio contrassegnato dalla X: qui si vincerebbe 4,25 volte la somma messa sul piatto.

