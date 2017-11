Lione Everton/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lione Everton: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la quarta giornata del girone E in Europa League

02 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Lione Everton, Europa League (Foto LaPresse)

Lione Everton, partita diretta dall’arbitro israeliano Orel Grinfeld, vale per la quarta giornata del girone E di Europa League 2017-2018: alle ore 19 di giovedì 2 novembre si gioca dunque una delle sfide più interessanti del turno, anche per quanto riguarda noi italiani visto che le due squadre sono inserite nel girone dell’Atalanta. Per l’Everton è un dentro o fuori: i Toffees sono ultimi in classifica con un punto e solo una vittoria esterna permetterebbe loro di tornare in corsa per un posto nei sedicesimi. Anche l’affermazione al Parc Olympique Lyonnas tuttavia potrebbe non bastare, perchè in ogni caso al termine di questa partita l’Everton resterà alle spalle di Atalanta e Lione, dovendo poi fare risultato nelle ultime due gare del tirone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lione Everton sarà trasmessa in diretta tv sul canale Sky Calcio 3 (codice d’acquisto 408193), dunque riservata in esclusiva agli abbonati al bouquet satellitare che avranno la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Su Sky Super Calcio inoltre va in onda Diretta Gol Europa League, con le reti e le azioni salienti in tempo reale da tutti i campi su cui si gioca a questo orario.

IL CONTESTO

Per il Lione la stagione non era iniziata alla grande: due pareggi in Europa League e un ritmo a singhiozzo in campionato, fatto di tre vittorie, quattro pareggi e la sconfitta sul campo del Psg. Da metà ottobre però la squadra allenata da Bruno Génésio ha ripreso a correre, infilando tre vittorie consecutive con un totale di 10 gol segnati; il colpo di Goodison Park in più ha scavato un solco nei confronti dell’Everton, una vittoria sancirebbe di fatto la qualificazione ai sedicesimi con due giornate di anticipo anche al netto di quello che farà l’Apollon, contro il quale basterà pareggiare nella partita di ritorno (oppure i ciprioti dovrebbero mancare la vittoria contro i Toffees). Per l’Everton situazione complicata in Europa e ancora di più in campionato: la sconfitta interna contro l’Arsenal è costata la panchina a Ronald Koeman, ma il suo sostituto David Unsworth ha iniziato male perdendo al King Power Stadium contro il Leicester. Risultato, i Toffees hanno vinto una sola partita in Premier League, ne hanno perse tre delle ultime quattro e, praticamente fuori dalle coppe internazionali, sono anche terzultimi in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE EVERTON

Il Lione dovrebbe presentarsi in campo con il consueto 4-2-3-1: davanti al portiere portoghese Anthony Lopes una linea con Marcelo e Diakhaby al centro, Tete e Marçal invece saranno i due esterni anche se Bruno Génésio ha ritrovato Jeremy Morel e potrebbe mandarlo in campo sulla corsia mancina. A centrocampo ci sarà sicuramente Tousart; al suo fianco è ballottaggio tra Aouar e Jordan Ferri con il primo che dà la sensazione di essere favorito, sulla linea di trequarti invece non si dovrebbe cambiare con Bertrand Traoré e Depay esterni a supportare Nabil Fekir, un terzetto che praticamente gioca sempre e infatti era schierato dal primo minuto sia a Goodison Park che nella vittoria per 2-0 sul Metz nel fine settimana. Davanti a tutti c’è Mariano Diaz, che ha lasciato il Real Madrid e sta dimostrando di poter sostituire degnamente Lacazette, anche se al momento non è ancora a quei livelli di eccellenza.

Tanti dubbi in casa Everton: Unsworth attende per il prossimo mese i ritorni dagli infortuni di Seamus Coleman e Ross Barkley, intanto dovrebbe giocare ancora con il 4-2-3-1 mandando Wayne Rooney ad agire come trequartista alle spalle di Calvert-Lewin, probabilmente confermato nel ruolo di unica punta. Quello che va valutato è se il nuovo allenatore dei Toffees decida di avere ancora speranze in Europa League: in questo caso si vedrà la formazione migliore, quella con Gylfi Sigurdsson in campo al posto di uno tra Aaron Lennon e Mirallas e con la cerniera mediana formata da Schneiderlin e Gueye; in difesa invece non dovrebbe comunque cambiare granchè, capitan Jagielka farà coppia con Ashley Williams - favorito su Holgate - mentre come terzini giocheranno Kenny e Leighton Baines, uno dei veterani di questa squadra. Poche le alternative dalla panchina: occhio in particolare al giovane trequartista croato Nikola Vlasic, che sta già facendo piuttosto bene.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

E’ il Lione il chiaro favorito per la partita di Europa League: lo dice anche l’agenzia di scommesse Snai, che pone una bella differenza tra la quota per il segno 1 (1,50) e quella per il segno 2 (6,25) a conferma di quanto si è visto fino a qui in Europa e del momento delle due squadre, unito al fatto che vincere al Parc Olympique Lyonnais non è semplice per nessuno. Per quanto riguarda il pareggio, la vincita sarà di 4,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.