Probabili formazioni/ Aek Atene Milan: quote, le ultime novità live (Europa League girone D)

Probabili formazioni Aek Atene Milan: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella quarta giornata del girone D di Europa League

02 novembre 2017 Claudio Franceschini

Aek Atene Milan si gioca per la quarta giornata del girone D di Europa League 2017-2018; squadre in campo alle ore 19 di giovedì 2 novembre. Per i rossoneri è l’occasione di riscattare la sconfitta interna contro la Juventus, ma anche il pareggio a reti bianche di due settimane fa, contro i greci, che ha rallentato la corsa verso i sedicesimi di finale pur senza interromperla, visto che in ogni caso i rapporti di forza tra le componenti del girone sono chiari e il Milan non dovrebbe comunque soffrire. Attenzione però, perchè in caso di vittoria l’Aek Atene porterebbe al sorpasso al primo posto e la squadra di Vincenzo Montella dovrebbe poi giocare sul serio le ultime due partite. Vediamo quali potrebbero essere gli schieramenti in campo questa sera, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Aek Atene Milan.

QUOTE E SCOMMESSE

Aek Atene Milan è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai; per un pronostico su questa partita si può consultare il dettaglio 1X2 finale, e qui scopriamo che i rossoneri hanno una quota di 2,20 per la loro vittoria (segno 2) mentre per il segno 1 (vittoria Aek Atene) siamo a 3,40. Il segno X per il pareggio vi permetterebbe invece di guadagnare 3,30 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI AEK ATENE MILAN

LE SCELTE DI JIMENEZ

La rottura del crociato di capitan Mantalos rappresenta un problema per Manolo Jimenez: per sostituire il numero 20 al centro del campo le soluzioni potrebbero essere almeno due. Una prevede la titolarità di Galanopoulos, l’altra quella di Sergio Araujo con il quale però potrebbe cambiare qualcosa, visto che l’argentino è sostanzialmente un attaccante e andrebbe ad affiancare Livaja davanti a tutti. A questo punto Christodoulopoulos potrebbe giocare alle spalle delle due punte, prendendo a tutti gli effetti il posto di Mantalos; sarebbe l’unica variazione rispetto all’andata, perchè nella linea di centrocampo sarebbero confermati Johansson e Simoes con i due laterali che invece sarebbero Rodrigo Galo ed Hélder Lopes. In difesa invece Bakakis, un terzino destro adattato, dovrebbe ancora essere in campo sul centrodestra, con Vranjes a comandare il reparto arretrato e Tzanetopoulos a completare lo schieramento a protezione di Anestis, che con le sue parate ha permesso all’Aek Atene di mantenere lo 0-0 al Giuseppe Meazza due settimane fa.

I DUBBI DI MONTELLA

Vincenzo Montella dovrebbe avere due dubbi principali per la formazione anti-Aek: uno sulle corsie laterali e uno in mezzo. Abate e Ricardo Rodriguez si giocano una maglia: lo svizzero però sarebbe dirottato a sinistra, in ogni caso Borini dovrebbe essere in campo ma, a seconda del suo dirimpettaio, giocherà da una parte o dall’altra del campo. L’altro punto di domanda è tra Kessie e Locatelli: finalmente l’ivoriano potrebbe avere un turno di riposo, dunque il giovane del vivaio potrebbe avere spazio in un’inedita coppia con Montolivo, visto che i due sono sempre stati considerati alternativi e non complementari. Per il resto, squadra fatta: Bonucci, squalificato nelle ultime due di campionato, comanderà la difesa con Musacchio che torna titolare e Alessio Romagnoli che dovrebbe essere confermato. Davanti invece si punta su Calhanoglu trequartista unico, dunque dovrebbe esserci la coppia offensiva formata da André Silva, certamente titolare dopo l’esclusione contro la Juventus, e Cutrone. Il piano B prevede l’inserimento di un secondo trequartista, che potrebbe essere Suso o Montolivo, ma a quel punto Kessie sarebbe “costretto” a giocare ancora.

PROBABILI FORMAZIONI AEK ATENE MILAN: IL TABELLINO

AEK ATENE (3-4-1-2): 22 Anestis; 2 Bakakis, 4 Vranjes, 55 Tzanetopoulos; 12 Rodrigo Galo, 18 Johansson, 8 Simoes, 3 Hélder Lopes; 7 Christodoulopoulos; 11 Sergio Araujo, 10 Livaja

A disposizione: 16 Tsintotas, 15 Cosic, 33 Giannoutsos, 6 Ajdarevic, 25 Galanopoulos, 14 Bakasetas, 28 Klonaridis

Allenatore: Manolo Jimenez

Squalificati: -

Indisponibili: Mantalos

MILAN (3-4-1-2): 99 G. Donnarumma; 22 Musacchio, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli; 20 Abate, 18 Montolivo, 73 Locatelli, 11 Borini; 10 Calhanoglu; 63 Cutrone, 9 André Silva

A disposizione: 30 Storari, 17 C. Zapata, 79 Kessie, 4 José Mauri, 68 Ri. Rodriguez, 8 Suso, 7 Kalinic

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: A. Conti, Lucas Biglia, Bonaventura

