Probabili formazioni/ Apollon Atalanta: quote, le ultime novità live (Europa League girone E)

Probabili formazioni Apollon Atalanta: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella quarta giornata del girone E di Europa League

02 novembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Apollon Atalanta, Europa League (Foto LaPresse)

Apollon Atalanta va in scena alle ore 19 di giovedì 2 novembre; la Dea cerca la qualificazione ai sedicesimi di Europa League 2017-2018 con due turni di anticipo nel girone E, il quarto turno può essere quello buono e in terra cipriota i bergamaschi cercheranno di replicare la vittoria di due settimane fa (3-1), sapendo di avere poi le due partite più difficili ma anche che la situazione è ottimale. Attenzione però all’Apollon, capace di fermare sia il Lione che l’Everton; andiamo dunque a scoprire in che modo i due allenatori potrebbero disporre in campo le loro squadre, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Apollon Atalanta.

QUOTE E SCOMMESSE

Apollon Atalanta è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai; per un pronostico su questa partita si può consultare il dettaglio 1X2 finale, secondo cui la vittoria interna della formazione cipriota è quotata 5,25 contro la quota di 1,70 che accompagna il segno 2 per la vittoria dell’Atalanta. Il pareggio, per il quale dovete ovviamente giocare il segno X, vi permetterebbe di guadagnare 3,75 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto per questa partita di Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI APOLLON ATALANTA

GLI 11 DI AVGOUSTI

L’Apollon si presenta con un 4-3-3 che non dovrebbe essere diverso da quanto visto all’andata; sarà dunque una formazione che avrà trazione sugli esterni offensivi, che dovrebbero essere Jakolis e Schembri e si preoccuperanno di allargare il campo lasciando spazio alle incursioni dei due interni di centrocampo, teoricamente Allan e Alef. Il perno centrale a protezione della difesa sarà invece Sachetti; dubbio per quanto riguarda il ruolo di prima punta con Maglica - che ha giocato all’andata - insidiato da Sardinero mentre parte più indietro Zelaya, che comunque si era visto al Mapei Stadium. A protezione del portiere Vale non ci aspettiamo cambiamenti da parte dell’allenatore Sofronis Avgousti: Joao Pedro e Jander presidieranno le corsie laterali mentre Pitian e Yuste formeranno la coppia centrale.

I DUBBI DI GASPERINI

L’Atalanta vola a Cipro senza Papu Gomez, fermato ancora dal problema al piede; in dubbio anche Cornelius che dovrebbe farcela per la panchina, in attacco allora ci sarà Petagna che farà coppia con Ilicic, avanzato sulla stessa linea del numero 29 oppure nel naturale ruolo di trequartista, andando ad affiancare il connazionale Kurtic oppure Bryan Cristante, che si gioca una maglia alle spalle della prima punta ma anche a centrocampo, suo ruolo naturale. In mediana Gian Piero Gasperini non dovrebbe comunque prescindere da Freuler; al fianco dello svizzero il favorito resta De Roon, che sta elevando il suo rendimento. L’idea è quella di confermare Spinazzola a sinistra, mentre dall’altra parte dovrebbe agire ancora Castagne, già visto a Udine in campionato; in difesa possibile turnover per Rafa Toloi che sarebbe sostituito da Palomino, con la conferma di Andrea Masiello e Caldara davanti al portiere Etrit Berisha.

PROBABILI FORMAZIONI APOLLON ATALANTA: IL TABELLINO

APOLLON (4-3-3): 83 Vale; 17 Joao Pedro, 68 Pitian, 44 Yuste, 21 Jander; 14 Allan, 5 Sachetti, 95 Alef; 92 Jakolis, 99 Maglica, 30 Schembri

A disposizione: 46 Kissas, 88 Vasiliou, 10 Alex da Silva, 9 N. Martinez, 26 Papoulis, 77 Sardinero, 11 Zelaya

Allenatore: Sofronis Avgousti

Squalificati: -

Indisponibili: -

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 6 Palomino, 13 Caldara, 5 A. Masiello; 21 Castagne, 15 De Roon, 11 Freuler, 37 Spinazzola; 27 Kurtic; 72 Ilicic, 29 Petagna

A disposizione: 91 Gollini, 3 Toloi, 28 G. Mancini, 33 Hateboer, 4 Cristante, 8 Gosens, 7 Orsolini

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: A. Gomez, Cornelius

