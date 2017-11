Probabili formazioni/ Lazio Nizza: quote, le ultime novità live (Europa League girone K)

Probabili formazioni Lazio Nizza: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella quarta giornata del girone K di Europa League

02 novembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Lazio Nizza, Europa League (Foto LaPresse)

Lazio Nizza si gioca alle ore 21:05 di giovedì 2 novembre, come quarta giornata del girone K di Europa League 2017-2018. Non dovrebbe essere in discussione la qualificazione biancoceleste ai sedicesimi di finale: tre vittorie su tre compresa quella di Nizza di due settimane fa, la squadra di Simone Inzaghi vola anche in campo internazionale e punta a chiudere il discorso (con tanto di primo posto nel girone) già questa sera, per poi avere un’ampia finestra nella quale concentrarsi esclusivamente sul campionato. Vediamo dunque in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre allo stadio Olimpico, analizzando in modo approfondito le probabili formazioni di Lazio Nizza.

QUOTE E SCOMMESSE

Lazio Nizza è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai; per un pronostico su questa partita si può consultare il dettaglio 1X2 finale, che ci dice come i biancocelesti siano nettamente favoriti. Segno 1 per la loro vittoria che arriva a 1,55; il segno X per il pareggio è quotato 4,25 mentre l’affermazione esterna del Nizza, indicata dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare 6,00 volte la somma che avrete eventualmente deciso di mettere sul piatto per questa partita di Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NIZZA

GLI 11 DI INZAGHI

Le scelte di Simone Inzaghi per questa partita dovrebbero ricalcare quelle viste nelle prime tre partite del girone: dunque i titolarissimi si riposeranno, con le seconde linee che hanno già dimostrato il loro valore e proveranno a prendersi un’altra vittoria. Nessuna modifica in porta con Strakosha che resta titolare; davanti a lui la coperta è corta e dunque Bastos e Radu saranno ancora in campo, ma al centro della difesa ci sarà Luiz Felipe che permetterà a De Vrij di prendersi un turno di riposo. Cambiano invece le corsie laterali: a destra rivedremo Patric che, all’occorrenza, potrebbe anche giocare nei tre dietro mentre dall’altra parte ci sarà spazio per Jordan Lukaku. Al centro dello schieramento Davide Di Gennaro è in vantaggio su Lucas Leiva, il posto di Murgia non è in discussione mentre c’è il ballottaggio aperto tra Milinkovic-Savic, che potrebbe comunque essere in campo (all’andata ha segnato due gol) e Luca Crecco, che corre per una maglia dal primo minuto. Davanti la coppia formata da Nani e Felipe Caicedo: l’ecuadoreno è già stato decisivo in questa Europa League, il portoghese sta tornando nella forma ideale e da qui in avanti potrebbe essere più di una semplice riserva.

LE SCELTE DI FAVRE

Periodo nero per il Nizza, che per provare a uscire dalla crisi ha cambiato più volte modulo; questa sera Lucien Favre dovrebbe tornare all’antico, con il dubbio tra il 4-2-3-1 o un più classico e compatto 4-4-2. Cosa cambierebbe? Sostanzialmente, nella prima versione avremmo i due laterali (Saint-Maximin e Lees Melou) più alti e sulla linea di Wesley Sneijder, che sarebbe dunque destinato a giocare sulla trequarti alle spalle di Balotelli; nella seconda versione invece i due, già compagni di squadra nell’Inter del Triplete, sarebbero i compagni d’attacco e gli esterni abbasserebbero leggermente la loro posizione, sistemandosi sulla linea dei centrali di centrocampo. Non avremmo modifiche dal punto di vista degli elementi in campo; Koziello e Rémy Walter corrono in ogni caso per essere titolari qualunque sia lo schieramento dal punto di vista tattico. Potremmo invece avere una staffetta in difesa: pericolante la posizione di Le Marcnahd, che potrebbe essere sostituito dal giovane brasiliano Marlon già titolare nell’ultima di campionato. Dante invece è certo del posto come leader del reparto arretrato, Souquet giocherà a destra (al posto di Burner, impiegato all’andata) con Jallet dall’altra parte, in porta ci sarà senza sorprese Cardinale.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NIZZA: IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 15 Bastos, 27 Luiz Felipe, 26 Radu; 4 Patric, 96 Murgia, 88 D. Di Gennaro, 21 S. Milinkovic-Savic, 5 J. Lukaku; 7 Nani, 20 Caicedo

A disposizione: 55 Vargic, 3 De Vrij, 77 Marusic, 16 Parolo, 6 Lucas Leiva, 19 Lulic, 18 Luis Alberto

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: Wallace, Basta, Felipe Anderson, Immobile

NIZZA (4-2-3-1): 30 Cardinale; 2 Souquet, 31 Dante, 20 Le Marchand, 24 Jallet; 26 Koziello, 18 Walter; 7 Saint-Maximin, 10 Sneijder, 8 Lees Melou; 9 Balotelli

A disposizione: 40 W. Benitez, 15 Burner, 4 Marlon, 23 M. Sarr, 21 N. Mendy, 14 Pléa, 11 Srarfi

Allenatore: Lucien Favre

Squalificati: -

Indisponibili: Séri

© Riproduzione Riservata.