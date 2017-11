Pronostici Europa League/ Le scommesse e le quote per le partite di oggi (4^ giornata, 2 novembre)

Pronostici Europa League: quote e scommesse sulle partite della 4^ giornata della fase a gironi, oggi 2 novembre. Di scena anche le tre italiane Lazio, Atalanta e Milan

02 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Pronostici Europa League (LaPresse)

Torna l’Europa League: spazio oggi alle tante partite della seconda competizione europea per club, giunta alla quarta giornata della fase a gironi, che entra dunque nella sua seconda metà. In sede di pronostici, il focus ovviamente sarà sulle nostre tre italiane in campo, cioè il Milan sul campo dell’Aek Atene, la Lazio in casa contro il Nizza e infine l’Atalanta, di scena sul campo dei ciprioti dell’Apollon Limassol. Andiamo quindi a vedere i pronostici per queste partite che si giocheranno nelle prossime ore, le stesse a campi invertiti di due settimane fa, nella terza giornata.

PRONOSTICO APOLLON LIMASSOL ATALANTA

L’Atalanta vola in Europa League e addirittura già questa sera potrebbe festeggiare la matematica certezza della qualificazione ai sedicesimi di Europa League, risultato già eccellente per i nerazzurri di Gasperini, ancora di più se arrivasse con due turni d’anticipo. La partita d’andata ha mostrato una superiorità tecnica piuttosto netta dei nerazzurri sui ciprioti, dunque il nostro pronostico pende dalla parte dell’Atalanta, pur senza sottovalutare l’insidia della trasferta e il valore di una squadra come l’Apollon, comunque già capace di pareggiare sia contro il Lione sia contro l’Everton.

PRONOSTICO AEK ATENE MILAN

Trasferta ostica per il Milan di Vincenzo Montella: il valore tecnico dei rossoneri è certamente superiore a quello dell’Aek e dovranno metterlo a frutto, ma sarà bene stare attenti a una squadra che è già stata capace di conquistare un pareggio a San Siro due settimane fa. Il Milan però deve combattere soprattutto contro sé stesso: c’è estremo bisogno di una vittoria, anche dal punto di vista psicologico ma soprattutto per ipotecare la qualificazione e pensare poi solo al campionato. Sarà dunque fondamentale scendere in campo nel modo giusto: per riassumere, potremmo dire partita da X2.

PRONOSTICO LAZIO NIZZA

La Lazio sta volando, sia in campionato sia in Europa League: punteggio pieno nel girone e una fantastica striscia di vittorie consecutive in Serie A rendono i biancocelesti di Simone Inzaghi una delle squadre più in forma a livello internazionale. Per il Nizza il discorso è ben diverso, non tanto in Europa League dove la squadra di Balotelli e Sneijder dovrebbe comunque chiudere almeno al secondo posto il girone, quanto in campionato perché la classifica attuale della Ligue 1 vede addirittura il Nizza invischiato nella lotta per non retrocedere. Per tutti questi motivi, la Lazio è da considerare come la squadra favorita, anche se entrambe le squadre (sia pure per motivi opposti) potrebbero essere distratte dalle necessità del campionato.

