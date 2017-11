Pronostico Lazio Nizza/ Il punto di Roberto Rambaudi (esclusiva)

Pronostico Lazio Nizza: intervista esclusiva a Roberto Rambaudi in vista del match previsto oggi alle ore 21.05 per il quarto turno di Europa League 2017-2018.

02 novembre 2017 INT. Roberto Rambaudi

Pronostico Lazio Nizza (LaPresse)

PRONOSTICO LAZIO NIZZA. Si accederà oggi all’Olimpico alle ore 21.05 la sfida tra Lazio e Nizza, big match valido nella quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League 2017-2018. Nuovo banco di prova per i biancocelesti di Mister Inzaghi che ambiscono in questo scontro diretto a vincere i tre punti messi in palio per mettere in sicurezza la prima piazza nel girone K, già occupata dai capitolini a quota 9 punti. Benché la Lazio abbia strappato un ottimo 3-1 in terra francese nel match di andata, la sfida di questa sera si annuncia in ogni caso complicata: il Nizza di Favre, benché stia affrontando un momento di crisi, rimane una squadra con giocatori importanti, le cui individualità non vanno sottovalutate. Per presentare questa sfida europea abbiamo sentito l'ex giocatore della Lazio Roberto Rambaudi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Vedo una Lazio leggermente favorita, superiore sul piano tecnico al Nizza in grado quindi di battere la formazione francese.

Si aspetta una Lazio motivata nonostante la qualificazione ormai vicina? Credo proprio di sì, la Lazio vorrà continuare a giocare bene, a comportarsi nel migliore dei modi e a rimanere a punteggio pieno in Europa League.

Si aspetta un po' di turnover nella squadra biancoceleste? Sì in effetti un po' di turnover ci vorrebbe per far rifiatare qualche giocatore. E credo che alla fine Simone Inzaghi deciderà di prendere questa scelta.

Un giudizio su Immobile? E' veramente un grande attaccante, sta crescendo sempre di più, è risolutivo in zona gol e gioca anche per la squadra. E' fondamentale per la Lazio si è adattato nel modo migliore al modulo tattico della squadra capitolina.

Al via la coppia Caicedo – Nani per la Lazio? Penso di sì, soprattutto Nani dovrebbe essere schierato col Nizza, un modo anche per lui per adattarsi agli schemi, per entrare meglio nel gioco della compagine biancoceleste.

Nizza in piena crisi in Ligue 1, che partita si attende dalla formazione francese? Il Nizza non mi sta piacendo quest'anno, ha giocatori che non si muovono, pratica un calcio statico, senza molto movimento. Non mi aspetto molto dal Nizza.

Sneijder e Balotelli potrebbero mettere in difficoltà la squadra di Simone Inzaghi? Non credo anche perchè Balotelli è un buon attaccante ma non è in grado di tenere in piedi una squadra, di portarla a grandi risultati.

Il suo pronostico su quest'incontro. Penso che la Lazio possa imporsi in quest'incontro.

A margine della partita: il club capitolino si ritrova nell’occhio del ciclone per le polemiche sorte in seguito all’esposizione delle immagini di Anna Frank con la maglia della Roma da parte di alcuni elementi della tifoseria biancoceleste. Che ne pensa? Preferisco non parlare di questa vicenda, mi sembra molto lontana dal calcio. Voglio però puntualizzare, secondo me la politica, certe forme di razzismo non dovrebbero entrare nel calcio. Bisognerebbe mettere delle leggi severe per evitare che queste cose possano capitare, che tutto il mondo del calcio possa evitare situazioni del genere!

(Franco Vittadini)

