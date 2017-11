Rijeka Austria Vienna/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Rijeka Austria Vienna: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la quarta giornata dei gironi di Europa League

Rijeka Austria Vienna sarà diretta dall'arbitro danese Jakob Kehlet; alle ore 19 di giovedì 2 novembre si gioca per il girone D di Europa League 2017-2018. Girone nel quale è compreso anche il Milan; il Rijeka, che ha sfiorato il colpaccio a San Siro, ha 3 punti in classifica e questa sera, sperando proprio nei rossoneri, potrebbe trovarsi al secondo posto scavalcando l'Aek Atene, arrivando dunque a essere padrone del proprio destino nelle ultime due partite. Quasi fuori l'Austria Vienna, fermo a un solo punto; tuttavia i biancoviola si rimetterebbero in corsa vincendo e con una contemporanea sconfitta dei greci, pur se dovrebbero ancora andare a giocare a San Siro contro un Milan che all'andata ha dominato in Austria. Una partita dunque che ha molto più peso per la squadra croata, che non la può sbagliare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Rijeka Austria Vienna non sarà trasmessa in diretta tv, ma per tutti gli abbonati alla televisione satellitare ci sarà la possibilità di assistere a Diretta Gol Europa League, che su Sky Super Calcio manda in onda i gol e le fasi salienti di tutte le partite in tempo reale. Un programma che si potrà seguire anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, attivando la diretta streaming video con l'applicazione Sky Go.

IL CONTESTO

Le sconfitte del Rijeka, maturate rispettivamente per 1-2 (Aek) e 2-3 (Milan), hanno comunque evidenziato la capacità della squadra croata di giocarsela fino all'ultimo: specialmente contro il Milan il Rijeka ha dato la sensazione di potersela giocare fino all'ultimo. Ora contro l'Austria Vienna arriva l'occasione per poter continuare a lottare per una qualificazione alla fase successiva che sarebbe comunque storica. L'Austria Vienna dal canto suo deve fare i conti con la brutta sconfitta casalinga contro il Milan nel turno d'esordio (5-1) e con un pareggio (2-2) contro l'Aek Atene fuori casa e la sconfitta patita contro i croati nel turno precedente. Gli austriaci hanno quindi un solo punto in classifica e devono fare i conti con il serio rischio di essere eliminati dalla fase a gironi della seconda competizione europea. Questa è infatti la partita decisiva per le sorti della qualificazione al prossimo turno.

PROBABILI FORMAZIONI RIJEKA AUSTRIA VIENNA

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo, va detto che Fink dovrebbe schierare i suoi con il solito 4-1-4-1: l'unica punta sarà probabilmente Friesenbichler, anche se in caso di cambio d modulo e di passaggio al 4-4-2, dovrebbe esserci spazio dall'inizio anche per Monschein. L'Austria Vienna cercherà di fare sua la partita facendo densità in mezzo al campo, con la consapevolezza che per vincere questo match servirà molta fisicità. Il Rijeka vincendo all'andata in Austria ha interrotto un digiuno dalla vittoria che durava da ben sei partite. Il modulo scelto da Kek dovrebbe essere il solito 4-4-2 con Zuparic a guidare la difesa. In mediana ci sarà Acosty, con un passato nel campionato italiano, mentre la coppia di attaccanti sarà formata da Puljic e da Jelic. Gli austriaci giocheranno sicuramente un match a viso aperto perchè consci del fatto che solo un'altra vittoria contro gli austriaci può dar loro delle serie possibilità di qualificarsi alla fase successiva di questa Europa League.

QUOTE E PRONOSTICO

Andando a vedere i pronostici di questo match, va detto che i croati sembrano partono con i favori del pronostico. Basti pensare al fatto che la Snai paga una loro vittoria a 1,95 volte l'eventuale cifra giocata, mentre un successo dell'Austria Vienna viene pagato, sempre dalla Snai, 7,75 volte l'eventuale scommessa che si dovesse decidere di effettuare. Un pareggio, risultato che sicuramente servirebbe più al Rijeka che all'Austria Vienna, viene invece quotato a 4,50 volte qualsiasi cifra si dovesse decidere di scommettere.

