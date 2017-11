Risultati Europa League/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (4^ giornata)

Risultati Europa League, 4^ giornata: classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano giovedì 2 novembre e sono valide per la fase a gironi del torneo

02 novembre 2017 Claudio Franceschini

Risultati Europa League, 4^ giornata (Foto LaPresse)

Quarta giornata anche in Europa League 2017-2018: inizia di fatto il ritorno in tutti i gironi e le partite di giovedì 2 novembre saranno le stesse di due settimane fa, a campi ovviamente invertiti. Si parte alle ore 19 con Maccabi Tel Aviv-Astana e Slavia Praga-Villarreal (girone A), Partizan-Skenderbeu e Young Boys-Dinamo Kiev (girone B), Ludogorets-Braga e Istanbul Basaksehir-Hoffenheim (girone C), Aek Atene-Milan e Rijeka-Austria Vienna (girone D), Apollon-Atalanta e Lione-Everton (girone E), Copenaghen-Zlin e Lokomotiv Mosca-Sheriff (girone F); alle ore 21:05 avremo invece Steaua-Hapoel Beer Sheva e Viktoria Plzen-Lugano (girone G), Arsenal-Stella Rossa e Colonia-Bate Borisov (girone H), Salisburgo-Konyaspor e Vitoria Guimaraes-Marsiglia (girone I), Athletic Bilbao-Ostersund e Hertha Berlino-Zorya (girone J), Lazio-Nizza e Vitesse-Zulte Waregem (girone K), Real Sociedad-Vardar e Rosenborg-Zenit (girone L).

IL GIRONE DEL MILAN

Il pareggio casalingo del Milan contro l’Aek Atene non ha complicato più di tanto la situazione rossonera, casomai ha rallentato la corsa ai sedicesimi: Vincenzo Montella è ancora primo in classifica con 4 punti di vantaggio sulla terza e, pareggiando questa sera ad Atene, blinderebbe più o meno anche la sua prima posizione nel girone. In ogni caso non si può qualificare con due turni di anticipo, anche se una vittoria con contemporanea affermazione dell’Austria Vienna, visto il 5-1 ottenuto in Austria, equivarrebbe di fatto ad aver superato il turno.

IL GIRONE DELL’ATALANTA

L’Atalanta sta letteralmente volando: bisogna essere sinceri e ammettere che in pochi avrebbero pensato di trovare la Dea in testa ad un girone comprendente Lione ed Everton, con un 3-0 ai Toffees e un pareggio al Parc Olympique Lyonnais. A livello di punti, di fatto la situazione è identica a quella del Milan, se non che qui la terza in classifica ne ha 2; vincere a Cipro significherebbe di fatto staccare il pass per i sedicesimi, aspettando le ultime due partite che saranno anche le più complicate. In ogni caso Gian Piero Gasperini sta mostrando a tutti di tenere particolarmente all’Europa League, che sta onorando nel migliore dei modi.

IL GIRONE DELLA LAZIO

Alla Lazio manca un punto, praticamente, per qualificarsi: saranno sedicesimi aritmetici in caso di vittoria e conseguente pareggio tra Zulte Waregem e Vitesse. Una situazione che si è creata grazie all’abbordabilità del girone ma anche alle qualità di una squadra che in campionato sta volando e che anche in Europa, nonostante schieri tante seconde linee, sta confermando il suo status di favorita (o almeno di squadra tra le favorite). La vittoria di autorità sul campo del Nizza, che Simone Inzaghi ritrova questa sera, ha parlato a chiare lettere di quanto questa Lazio sia in grado di fare; la qualificazione è ormai una formalità, un pareggio oggi significherebbe archiviare di fatto anche il primo posto.

RISULTATI EUROPA LEAGUE E CLASSIFICA

GIRONE A

ore 19:00 Maccabi-Astana

ore 19:00 Slavia Praga-Villarreal

CLASSIFICA: Slavia Praga 5, Villarreal 5, Astana 4, Maccabi 1

GIRONE B

ore 19:00 Partizan-Skenderbeu

ore 19:00 Young Boys-Dinamo Kiev

CLASSIFICA: Dinamo Kiev 7, Young Boys 3, Partizan 2, Skenderbeu 2

GIRONE C

ore 19:00 Istanbul Basaksehir-Hoffenheim

ore 19:00 Ludogorets-Braga

CLASSIFICA: Ludogorets 7, Braga 6, Hoffenheim 3, Istanbul Basaksehir 1

GIRONE D

ore 19:00 Aek Atene-Milan

ore 19:00 Rijeka-Austria Vienna

CLASSIFICA: Milan 7, Aek Atene 5, Rijeka 3, Austria Vienna 1

GIRONE E

ore 19:00 Apollon-Atalanta

ore 19:00 Lione-Everton

CLASSIFICA: Atalanta 7, Lione 5, Apollon 2, Everton 1

GIRONE F

ore 19:00 Copenaghen-Zlin

ore 19:00 Lokomotiv Mosca-Sheriff

CLASSIFICA: Lokomotiv Mosca 5, Copenaghen 3, Sheriff 3, Zlin 2

GIRONE G

ore 21:05 Steaua-Hapoel Beer Sheva

ore 21:05 Viktoria Plzen-Lugano

CLASSIFICA: Steaua 9, Lugano 3, Viktoria Plzen 3, Hapoel Beer Sheva 3

GIRONE H

ore 21:05 Arsenal-Stella Rossa

ore 21:05 Colonia-Bate Borisov

CLASSIFICA: Arsenal 9, Bate Borisov 4, Stella Rossa 4, Colonia 0

GIRONE I

ore 21:05 Salisburgo-Konyaspor

ore 21:05 Vitoria Guimaraes-Marsiglia

CLASSIFICA: Salisburgo 7, Marsiglia 6, Konyaspor 3, Vitoria Guimaraes 1

GIRONE J

ore 21:05 Athletic Bilbao-Ostersund

ore 21:05 Hertha Berlino-Zorya

CLASSIFICA: Ostersund 7, Zorya 6, Athletic Bilbao 2, Hertha Berlino 1

GIRONE K

ore 21:05 Lazio-Nizza

ore 21:05 Vitesse-Zulte Waregem

CLASSIFICA: Lazio 9, Nizza 6, Vitesse 1, Zulte Waregem 1

GIRONE L

ore 21:05 Real Sociedad-Vardar

ore 21:05 Rosenborg-Zenit

CLASSIFICA: Zenit 9, Real Sociedad 6, Rosenborg 3, Vardar 0

