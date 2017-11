Rosenborg Zenit/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Rosenborg Zenit: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la quarta giornata dei gironi di Europa League

02 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Rosenborg Zenit, Europa League (Foto LaPresse)

Rosenborg Zenit, partita diretta dall'olandese Serdar Gozubuyuk, si gioca per la quarta giornata del girone L di Europa League 2017-2018: squadre in campo giovedì 2 novembre alle ore 21:05. Match che diventa praticamente già cruciale per lo Zenit di Mancini che può centrare la qualificazione con due turni di anticipo in caso di vittoria. I russi dominano nel girone dell'Europa League e vogliono far bene anche in occasione della gara contro i norvegesi che all'andata hanno perso male in trasferta. Serve una grande gara ai padroni di casa che con una vittoria riaccenderebbero le speranze di qualificazione: con una sconfitta sarebbe addio certo alla competizione. Una delle gare più interessanti di questo turno di Europa League e che permetterà di misurare le reali ambizioni sia dello Zenit che del Rosenborg, due formazioni che erano molto quotate all'inizio della competizione. Ci sarà tanto da vedere anche in virtù del blasone di queste squadre che fino a qualche anno fa erano grandi protagoniste in Champions League. Tante emozioni previste e soprattutto gol visto che si tratta di due difese che concedono molti spazi ad ogni avversaria. Per cui ci sarà tanto da divertirsi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Rosenborg Zenit è una delle partite trasmesse in diretta tv sul satellite: appuntamento per tutti gli abbonati su Sky Calcio 3 (codice d'acquisto 408206) con l'applicazione Sky Go attivabile per seguire la partita in diretta streaming video. Su Sky Super Calcio va invece in onda Diretta Gol Europa League, con gli highlights e i gol in tempo reale da tutti i campi collegati.

PROBABILI FORMAZIONI ROSENBORG ZENIT

Il tecnico dei norvegesi, Ingebrigtsen, schiererà i suoi uomini con un 4-3-3 votato all'attacco a dimostrazione che serve solamente la vittoria. Rosenborg che può contare su Hansen in porta mentre la difesa sarà composta da Hedenstad, Reginiussen, Bjordal e Rasmussen. A centrocampo spazio sicuro per Jensen, Trondsen e Konradsen che dovranno smistare palloni utili per i tre attaccanti che nella gara contro i russi saranno Adegbenro e Meling sugli esterni con l'ex cannoniere della Juventus, Bendtner, a fare da riferimento offensivo importante. In casa dello Zenit Mancini ha poca voglia di cambiare. Gli uomini saranno grosso modo gli stessi dell'andata con il suo offensivo 4-3-3. In porta Lunev con Mevlija, Criscito, Mammana e Ivanovic a comporre la difesa. A centrocampo agiranno Kuzyayev, Paredes e Kranevitter con tutta la loro qualità. Invece il tridente offensivo sarà composto da Driussi e Kokorin con Rigoni a fare da punta centrale. Ci sono tutte le carte in regola per assistere ad una gara di assoluto divertimento e ricca di emozioni dal primo all'ultimo minuto.

LA CHIAVE TATTICA

Rosenborg che in questa stagione può contare sulla qualità e sulla grandissima esperienza di uno come Bendtner, autentico trascinatore dei norvegesi. Sarà l'ennesima gara in cui il tecnico della formazione di casa si affiderà a lui anche per la creazione di gioco per i due esterni molto rapidi e dotati di grandi doti fisiche. In difesa si balla un po': un dato di fatto è che il Rosenborg prende gol con facilità per cui contro l'attacco fortissimo dello Zenit ci sarà un bel po' da soffrire anche considerando la voglia di qualificazione dei russi. Mancini ha dato le chiavi del centrocampo a Kranevitter, calciatore della nazionale argentina e con grande esperienza europea. Il calciatore ex Atletico Madrid è fondamentale per i russi che senza di lui giocano in modo più compassato. Si sta inserendo bene anche l'ex Roma, Paredes, che aveva iniziato la stagione in panchina salvo trovare molto spazio nelle ultime settimane. Il tridente d'attacco resta una minaccia per qualsiasi squadra: Kokorin, Rigoni e Driussi sono calciatori che giocherebbero titolari in gran parte delle formazioni impegnate nell'Europa League.

QUOTE E PRONOSTICO

Dando un'occhiata alle quote per le scommesse si nota come lo Zenit sia nettamente avvantaggiato secondo il pronostico Bwin. Infatti il bookmaker quota la vittoria dei norvegesi a 4.00, per cui molto difficile. A 3.60 invece viene dato il pareggio mentre la vittoria dei russi viene quotata a 1.90, dimostrazione che sono loro i favoriti per la gara.

