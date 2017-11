Slavia Praga Villarreal/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Slavia Praga Villarreal: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la quarta giornata dei gironi di Europa League

02 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Slavia Praga Villarreal, Europa League (Foto LaPresse)

Slavia Praga Villarreal sarà diretta dall'arbitro scozzese Bobby Madden; alle ore 19 di giovedì 2 novembre va in scena la quarta giornata dell'Europa League 2017-2018, e qui siamo nel girone A. Le due squadre sono in testa al gruppo, ma attenzione all'Astana che battendo nettamente il Maccabi Tel Aviv si è messo alla rincorsa. Entrambe saranno determinate per andare a caccia di una vittoria che permetterebbe di fare passi avanti verso una qualificazione molto importante. Ci si aspettava molto di più dal Villarreal che resta una delle big di questa competizione e che come ogni anno punta a far bene.

La formazione spagnola ha però dimostrato molta discontinuità che ha finito per alterare anche gli equilibri interni. Ritrovato Bacca che sta tornando a segnare molto mentre il resto va rivisto, a partire da una difesa che senza Musacchio, passato al Milan, ha perso una delle certezze fondamentali. Una gara già decisiva per entrambe e che lo Slavia Praga non vuole sbagliare. Si tratta di una delle rivelazioni di questa Europa League, pronta a fare la differenza e che soprattutto ha voglia di dimostrare alle avversarie di poter competere per la qualificazione. Ci sarà tanto da vedere vista la qualità delle due formazioni che però prendono gol facilmente.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Slavia Praga Villarreal non sarà trasmessa in diretta tv, non essendo una delle partite scelte dalla televisione satellitare; sarà però disponibile (su Sky Super Calcio) Diretta Gol Europa League, che propone tutti i gol e gli highlights in tempo reale delle partite. Programma che si potrà seguire anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA VILLARREAL

Il modulo della formazione ceca sarà il 4-2-3-1 con l'esperienza di Lastuvka, ex estremo difensore dello Shakhtar Donetsk, in porta. In difesa invece giocheranno Frydrych, Jugas, Deli e Sobov. In mezzo al campo per la formazione di casa non mancheranno Soucek e Hromada con Sykora e Zmrhall sugli esterni mentre sulla trequarti agirà l'ex Zenit, Danny. La punta centrale sarà Necid, bomber di grande esperienza europea che sta facendo molto bene in questa coppa. Invece il Villarreal di Calleja Revilla andrà in campo con il 4-1-2-1-2, modulo particolare ma molto efficace da qualche settimana. In porta giocherà Barbosa con Costa, Ruiz, Bonera e Rukavina a comporre la linea di difesa. Il mediano sarà Guerra con Soriano e Trigueiros a fare da mezze ali. Invece il trequartista non potrà che essere Pablo Fornals a supporto delle due punte che nell'occasione saranno Bacca e Bakambu.

LA CHIAVE TATTICA

Una grande gara si preannuncia vista la voglia di entrambe di ottenere i tre punti. In casa Slavia Praga l'elemento divenuto già importante è Danny con la sua grandissima qualità. Una nuova sfida per l'esperto trequartista della nazionale portoghese che qualche mese fa ha dato il suo addio allo Zenit. Proprio lui può essere l'arma in più in una gara cruciale come questa. Bene anche Necid, uomo capace di far male sulle palle alte grazie ai suoi centimetri. Difesa da rivedere ma che comunque può fare una buona figura al cospetto del Villarreal. Passando invece alla formazione spagnola, bene Bacca che da qualche settimana è tornato un goleador. Il colombiano sembra implacabile sotto porta e pronto a far male ad ogni avversario. La squadra non vuole fare a meno di lui così come non può perdere la qualità di uno come Fornals che si sta rivelando elemento importante per il gioco. In difesa Bonera è il trascinatore soprattutto mentale anche perché qualche errore di troppo continua ad esserci da qualche settimana.

QUOTE E PRONOSTICO

Dando un'occhiata invece al pronostico, la formazione spagnola è favorita per la gara contro lo Slavia Praga. Il bookmaker Bwin quota la vittoria dei cechi a 3.20 mentre a 3.30 dà il pareggio, dunque differenza sottilissima. Favorito invece il Villarreal che viene quotato a 2.30, dimostrazione che si tratta di una squadra notevolmente più forte dello Slavia Praga. La sfida di Praga sarà comunque visibile in diretta e in esclusiva sui canali Sky Calcio che permettono di seguire tutte le sfide della seconda competizione europea. Ci sarà tanto da vedere in casa della squadra ceca.

