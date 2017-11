Video/ Besiktas Monaco (1-1): highlights e gol della partita (Champions League girone G)

Video Besiktas Monaco (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita valida nella 4^ giornata del girone G della Champions League 2017-2018.

02 novembre 2017 Michela Colombo

Video Besiktas Monaco (LaPresse)

Il Besiktas non cade in fallo contro il Monaco e con il pareggio realizzato tra le mura di casa per 1-1, comincia a vedere la qualificazione alla prossima fase della Champions League. Dopo il match, valido nella quarta giornata della fase a gruppi, la squadra turca infatti rimane in testa alla graduatoria del girone G con 10 punti e 4 di vantaggio sul Porto, secondo dopo la vittoria ottenuta contro il Lipsia. A decidere la sfida in casa della compagine turca sono stati i gol di Rony Lopes occorso a favore del Monaco al primo minuto di recupero concesso dopo la fine del primo tempo e il rigore finalizzato per i padroni di casa da Tosun al 54’. Il numero 23 della squadra turca si aveva preso posto sul dischetto dopo che il difensore del Monaco Jorge aveva commesso un brutto intervento in area, immediatamente segnalato dall’arbitro italiano Paolo Tagliavento. Al triplice fischio finale quindi il Besiktas punta a mettere presto in cassaforte la qualificazione, vantando un ottimo ruolino di marcia che ci racconta di 3 successi e un pareggio.

LE STATISTICHE

Dando un occhio alle statistiche fissate al termine della partita di Champions League, notiamo che la partita disputata ieri sera per il girone G si è rivelata per molti tratti equilibrati, come ben dimostra anche il tabellone: andiamo quindi ad analizzare alcuni dati significativi. Partendo dal possesso palla notiamo che il Besiktas ha segnato una media di 52% contro il 48% dei monegaschi, che però hanno firmato il più alto numero di tiri, ovvero ben 13 di cui 5 in porta e 5 fuori. I turchi hanno poi messo a statistica 22 punizioni e 8 calci d‘angolo (contro le 20 e i 3 corner del Monaco) a cui vanno aggiunti nei dati anche 4 parate e 4 ammonizioni ricevute. Anche in termini di passaggi i numeri arridono alla compagine di casa alla Voafone Arna di Instanbul : su 420 passaggi totali i turchi ne hanno completati 318, mentre i monegaschi, su 333 complessivi, ne hanno portati a compimento solo 241.

