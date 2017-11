Video/ Liverpool Maribord (3-0): highlights e gol della partita (Champions League girone E)

Video Liverpool Maribor (risultato finale 3-0): highlights e gol della partita valida nella 4^ giornata del girone E della Champions League 2017-2018.

02 novembre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Liverpool Maribor (LaPresse)

Ad Anfield Road il Liverpool supera il Maribor con un 3 a 0 a senso unico. Nel primo tempo i padroni di casa dominano l'incontro attraverso il possesso palla, senza concedere nulla agli ospiti e perdendo tuttavia per infortunio al 17' Wijnaldum, sostituito prematuramente da Henderson. I reds falliscono diverse opportunità per portarsi in vantaggio e bisogna aspettare il secondo tempo perchè sblocchino la situazione al 49', quando Salah trova la deviazione vincente sul cross di Alexander-Arnold. Poco dopo, al 52', Rajcevic, ammonito nell'occasione, concede un calcio di rigore atterrando Firmino nella sua area ma Handanovic para, con l'aiuto del palo, il tentativo dal dischetto di Milner. Serve l'invenzione di Can, ispirata ancora da Milner, ad ampliare il punteggio al 64', con Sturridge a mettere il punto esclamativo al 90', sul suggerimento di Moreno. I 3 punti conquistati mantengono il Liverpool in prima posizione nel gruppo E a quota 8 mentre il Maribor resta fermo in quarta posizione con un solo punto.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge chiaramente il predominio del Liverpool a cominciare dal possesso palla favorevole col 68%, supportato dalla maggior precisione nei passaggi, l'87% contro il 69% con 750 su 861 e 213 su 307 riusciti. In fase offensiva spicca il 9 a 2 nel computo delle conclusioni, delle quali 8 a 1 nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Maribor è stato più falloso visto il 9 a 7 nei falli commessi e l'arbitro slovacco Kruzliak ha estratto il cartellino giallo 2 volte ammonendo solamente Bohar e Rajcevic tra gli ospiti.

