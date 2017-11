Video/ Napoli Manchester City (2-4): highlights e gol della partita (Champions League)

Video Napoli Manchester City (risultato finale 2-4): highlights e gol della partita di Champions League al San Paolo per la 4^ giornata del girone F, 1 novembre

02 novembre 2017 Umberto Tessier

Video Napoli Manchester City (LaPresse)

Il Napoli cade in casa contro il Manchester City e dice quasi certamente addio agli ottavi di finale. Sconfitta pesante troppo ampia in termine di risultato, anche se c'è da dire che il Manchester City è davvero una grande squadra. Andiamo ora a vedere le statistiche del match. Possesso palla a favore del Manchester City, 55% contro il 45% del Napoli. I passaggi complessivi sono stati invece 607 per i padroni di casa contro i 619 degli ospiti. Migliore anche la fase difensiva del Manchester City con 54 palloni recuperati contro i 48 del Napoli. Meglio il Napoli invece nella precisione dei tiri, 66,7% contro il 55,6% del Manchester City. I numeri premiano la band guidata da Pep Guardiola che vola agli ottavi di finale e si candida a grande protagonista di questa Champions League, il Napoli esce dal match comunque a testa alta.

LE DICHIARAZIONI, QUI NAPOLI

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Manchester City, queste le parole raccolte da tuttomercatoweb: "Non conosco le condizioni di Ghoulam, ne sapremo di più domani. Il suo infortunio c'è costato molto perché in quel momento avevamo il predominio della gara e prima di riassestarci abbiamo perso sicurezza. Però io sono molto contento di quello che ha fatto la squadra, è stata una gara coraggiosa. Li abbiamo portato dove volevamo, nell'acqua alta, poi nel tentativo di vincerla ci siamo anche un po' esposti. Il City in questo momento è la migliore squadra d'Europa. Anche loro non mi sono sembrati male... Sono contento della prima mezz'ora, ma soddisfatto anche di un altro particolare: abbiamo reagito dopo che siamo andati sotto. A livello di testa siamo più avanti, un anno fa contro il Real non abbiamo reagito. Poi chiaramente ci abbiamo messo dentro delle ingenuità, in occasione del 2-3 quello era un dribbling da non tentare. Ma se ai giocatori chiedi coraggio poi non puoi lamentarti perché hanno troppo coraggio. "La nostra fisicità è limitata, spesso siamo in difficoltà anche in campionato. E' un aspetto sul quale lavoriamo, ma quando si vanno ad affrontare squadre di livello così elevato in queste situazioni si è ancora più in difficoltà. Se io sono 75 kg e lui 90 probabilmente ci arriva lui. Ghoulam nell'ultimo anno è diventato uno dei migliori terzini d'Europa, le conseguenze di un suo lungo stop sarebbero preoccupanti. Trovare in rosa un giocatore di pari valore è quasi impossibile. Ora proveremo a portare velocemente a un rendimento elevato Mario Rui".

LE DICHIARAZIONI, QUI GUARDIOLA

Queste invece le parole di Pep Guardiola: "Nei primi 20 minuti ci hanno massacrato, distrutti, ma sono felice per come hanno reagito i miei ragazzi. Se il Napoli lo lasci giocare non esci dalla tua porta. Invece abbiamo reagito sempre, anche dopo il 2-2. Mi innamoro a veder giocare il Napoli e mi auguro possa restare nella competizione perché il calcio ha bisogno di squadre come il Napoli. Abbiamo conquistato una grandissima vittoria. Nei primi 20 minuti, chiaramente. Il gol di Insigne ha portato meritatamente il Napoli in vantaggio. Non dobbiamo dimenticare lo Shakhtar, è una squadra straordinaria e nel calcio funziona così. Anche se mi piacerebbe molto vedere il Napoli avanti nella competizione. Ma pure lo Shakhtar è una squadra meravigliosa".

