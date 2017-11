Vitesse Waregem/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Vitesse Waregem: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la quarta giornata dei gironi di Europa League

02 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Vitesse Zulte Waregem, Europa League (Foto LaPresse)

Vitesse Zulte Waregem sarà diretta dall'ucraino Yevhen Aronovskiy; alle ore 21:05 le due squadre scendono in campo per il girone K di Europa League 2017-2018. E' una partita senza molto da dire, almeno per il momento: nel girone della Lazio olandesi e belgi hanno un solo punto, raccolto nel pareggio dell'andata, e dunque al momento sarebbero eliminati a braccetto. Tuttavia, quella delle due che dovesse vincere avrebbe una grande occasione perchè un'eventuale sconfitta del Nizza la rimetterebbe in piena corsa, pur se i transalpini e la stessa Lazio hanno dimostrato di essere nettamente superiori. Diciamo allora che la partita si gioca esclusivamente per evitare l'ultimo posto in classifica, e per gloria personale; tuttavia questa sera una delle due potrebbe avere speranze in termini aritmetici, dunque è probabile che l'intensità in campo sia quella di una partita decisiva.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Vitesse Zulte Waregem non sarà proposta in diretta tv, ma gli abbonati alla televisione satellitare potranno comunque gustare il programma Diretta Gol Europa League, che su Sky Super Calcio trasmette i gol e le fasi salienti di ogni match in tempo reale. Ci sarà la possibilità di seguire il contenitore anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VITESSE ZULTE WAREGEM

Il Vitesse per questa occasione dovrebbe giocare con la formazione tipo e il solito 4-3-3 iper-offensivo che in Olanda porta spesso buoni risultati, ma che fino a questo momento non ha portato invece i frutti sperati in Europa Leauge. In avanti il riferimento principale sarà come sempre Matavz, che sulle fasce sarà supportato da Linssen e Rashica. Per il resto la formazione, come detto, dovrebbe essere quella tipo. L'unico dubbio riguarda la mediana, dove Castaignos sembra in leggero vantaggio su Serero. Per quanto riguarda la formazione belga, il modulo scelto da Dury dovrebbe essere il solito 3-5-2, anche se nelle ultime partite, Europa League compresa, i risultati sono stati tutto tranne che esaltanti. In porta ci sarà Leali, che in Belgio sta cercando di far ripartire la propria carriera tra alterne fortune, mentre in difesa dovrebbe farcela Heylen, che nel match di andata era rimasto in dubbio fino all'ultimo. Non vi sono invece dubbi in avanti, dove sono confermatissimi De Pauw e Olayinka.

QUOTE E PRONOSTICO

Andando a vedere i pronostici del match tra la compagine olandese e quella belga, si scopre come il Vitesse parta con i favori del pronostico. Una vittoria dei padroni di casa viene infatti quotata dalla Snai a 1,85 volte l'eventuale cifra giocata, mentre un successo degli ospiti viene pagato, sempre dalla Snai, a 4,25 volte qualsiasi cifra si dovesse decidere di scommettere. Un pareggio, che oggettivamente servirebbe a poco ad entrambe, viene invece pagato 3,65 volte la cifra scommessa.

