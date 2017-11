Young Boys Dinamo Kiev/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Young Boys Dinamo Kiev: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la quarta giornata dei gironi di Europa League

02 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Young Boys Dinamo Kiev, Europa League (Foto LaPresse)

Young Boys Dinamo Kiev è una partita che sarà diretta dall'arbitro francese Tony Chapron; alle ore 19 di giovedì 2 novembre via alla quarta giornata del girone B di Europa League 2017-2018. Gli svizzeri sono reduci da un grande 5 a 1 in campionato ai danni del Sion, che li ha confermati saldamente in testa al campionato con 29 punti, ben 7 in più della più diretta inseguitrice. La Dinamo Kiev invece è reduce da un pareggio per 1 a 1 sul campo del Karpaty ed è alla quinta partita senza vittorie. Per fortuna anche lo Shakhtar ha rallentato e quindi i punti di distacco dalla vetta per la Dinamo Kiev sono rimasti 7.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Young Boys Dinamo Kiev non sarà trasmessa in diretta tv, ma su Sky Super Calcio tutti gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire il programma Diretta Gol Europa League, che propone i gol e le fasi salienti da tutti i campi, in tempo reale; attivando l'applicazione Sky Go sarà disponibile anche il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

La partita tra Young Boys e Dinamo Kiev è senz'altro decisiva sia per la testa del girone che per la qualificazione come seconda classificata. Lo si comprende vedendo come gli ucraini siano primi nel gruppo B con 7 punti, seguiti proprio dagli elvetici con 3 punti. Il girone è chiuso da Partizan Belgrado e KS Skënderbeu, che sono al momento a 2 punti. Come si vede la situazione è ancora tutta da definire e gli svizzeri puntano a vincere per poter giocarsi il primo posto nelle ultime due partite. Andando a vedere il percorso degli svizzeri, va detto che l'avventura in Europa League è iniziata con un pareggio contro il Partizan Belgrado (1 a 1 in casa), a cui ha fatto seguito il pari con identico punteggio contro il KS Skënderbeu fuori casa.

L'impresa gli elvetici l'hanno però fatta in casa della Dinamo Kiev, fermata sul 2 a 2 dopo una partita di grande intensità da un punto di vista agonistico. Gli ucraini, che hanno iniziato il proprio cammino in Europa League dal match del preliminare contro i portoghesi del Maritimo, hanno iniziato il loro cammino in questa fase a gironi con una secca vittoria per 3 a 1 contro gli albanesi del KS Skënderbeu, a cui ha fatto seguito il colpo esterno sul campo del Partizan Belgrado, sconfitto in casa per 3 a 2. Poi è arrivato il mezzo passo falso contro gli elvetici, capaci di tornare a casa con un pareggio per 2 a 2, che tiene aperto il discorso qualificazione anche per quanto riguarda il primo posto. La partita è quindi molto interessante ed è seguita con grande interesse anche da Partizan Belgrado e KS Skënderbeu, che si affrontano nell'altro match di questa quarta giornata di Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS DINAMO KIEV

Lo Young Boys si presenterà a questo match con praticamente tutti gli effettivi a disposizione e il modulo prescelto dovrebbe essere come sempre il 4-4-2. La formazione dovrebbe essere quella tipo, con Von Bergen, vecchia conoscenza del calcio italiano grazie ai suoi trascorsi a Cesena, a guidare la difesa. In mediana dovrebbe essere Sanogo Junior a garantire polmoni e corsa, mentre in attacco sembrano certi del posto Assale e Ngamaleu. La Dinamo Kiev dovrebbe giocare come sempre con il 4-2-3-1, anche se addetti ai lavori e tifosi chiedono un cambio di modulo viste le difficoltà incontrate in questo scorcio di stagione. Rispetto al match di andata non dovrebbero esserci troppe novità e a fungere da terminale offensivo dovrebbe essere Kravets, mentre Gonzalez sarà il più avanzato dei tre trequartisti che saranno chiamati a supportarlo. La chiave tattica del match dovrebbe essere sulla falsariga di una Dinamo Kiev attendista almeno in avvio, con uno Young Boys che invece proverà a metterla subito sul piano del dinamismo e della velocità.

QUOTE E PRONOSTICO

La partita si preannuncia molto equilibrata e a confermarlo vi sono anche le quote messe in campo dalla Snai. Una vittoria elvetica viene infatti quotata a 2,40 volte la cifra giocata, mentre un successo esterno della compagine ucraina, che vorrebbe dire quasi sicuramente qualificazione, viene pagato sempre dalla Snai 2,85 volte qualsiasi cifra si dovesse decidere di scommettere. Un pareggio, che sicuramente farebbe comodo alle inseguitrici, viene invece pagato 3,50 volte la cifra scommessa.

