Classifica Serie A, risultati 13^ giornata: Napoli capolista, l'Inter torna seconda, cade la Juventus contro una super Sampdoria. La Roma vince il derby e in coda...

20 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Classifica Serie A: Mauro Icardi protagonista ieri - LaPresse

I risultati della tredicesima giornata di Serie A hanno disegnato una classifica diversa. Prima della sosta infatti avevano rallentato Napoli e Inter, che però hanno ricominciato a correre con due significative vittorie rispettivamente contro Milan (2-1) e Atalanta (2-0) nel segno di Lorenzo Insigne e Mauro Icardi, il grande rimpianto della Nazionale italiana e il sempre più implacabile bomber argentino. Napoli dunque capolista a quota 35 punti, Inter prima inseguitrice a 33, ritmi altissimi che rendono incertissima la lotta per lo scudetto, dove però perde colpi la Juventus. Perdere sul campo della bellissima Sampdoria di quest’anno ci può stare, essere sotto 3-0 al 90’ decisamente meno, anche se i due gol bianconeri nel recupero hanno fatto sognare ai tifosi della Juventus per qualche attimo la clamorosa rimonta.

JUVENTUS SCENDE, ROMA SALE, SAMPDORIA VOLA

Per Allegri quest’anno non sarà facile vincere lo scudetto, perché c’è anche la Roma da tenere in grandissima considerazione dopo la vittoria nel derby di sabato (2-1): 30 punti contro i 31 della Juventus e una partita ancora da recuperare, anche se a Marassi contro la Sampdoria non è certo scontato un risultato positivo. La Lazio e appunto i blucerchiati chiudono il sestetto che ha fatto il vuoto. Anche la Sampdoria (26 punti e un match da recuperare) può sognare in grande: un posto in Europa League è sempre più vicino e se dovesse vincere il recupero contro la Roma sarebbe a un punto dai giallorossi e due dalla Juventus.

LA LOTTA SALVEZZA

Risultati molto importanti anche per la lotta salvezza. Il colpaccio del Cagliari a Udine pone i sardi per ora fuori dalla mischia, dove ripiombano invece i friulani e anche il Crotone, sconfitto in casa da un Genoa che dunque trae immediato beneficio dalla cura Ballardini. Ieri era senza dubbio una giornata favorevole alle squadre in trasferta: da segnalare infatti anche la vittoria del Sassuolo al 94’ sul campo di un Benevento anche sfortunato, ma che vede il resto del gruppo sempre più lontano. L’unica delle pericolanti a fare punti in casa è stata la Spal grazie al pareggio con la Fiorentina, il quadro completo in coda si avrà comunque solo questa sera, dopo il posticipo Verona-Bologna.

RISULTATI SERIE A

RISULTATO FINALE Roma-Lazio 2-1 - Perotti (R) 49' rig., Nainggolan (R) 53', Immobile (L) 72' rig.

RISULTATO FINALE Napoli-Milan 2-1 - Insigne (N) 33', Zielinski (N) 73', Romagnoli (M) 91'

RISULTATO FINALE Crotone-Genoa 0-1 - 11' L. Rigoni

RISULTATO FINALE Benevento-Sassuolo 1-2 - 58' Matri (S), 65' Armenteros (B), 94' Peluso (S). Note: 92' D. Berardi (S) sbaglia rigore (traversa)

RISULTATO FINALE Sampdoria-Juventus 3-2 - 52' D. Zapata (S), 72' Torreira (S), 79' G. Ferrari (S), 92' rig. Higuain (J), 94' Dybala (J)

RISULTATO FINALE Spal-Fiorentina 1-1 - 42' Paloschi (S), 80' F. Chiesa (F)

RISULTATO FINALE Torino-Chievo 1-1 - 14' P. Hetemaj (C), 34' Baselli (T) Note: 72' Belotti (T) Rigore sbagliato

RISULTATO FINALE Udinese-Cagliari 0-1 - 55' Joao Pedro. Note: 99' esp. Bizzarri (U)

RISULTATO FINALE Inter-Atalanta 2-0 - 51' Icardi, 60' Icardi

Oggi ore 20.45 Verona-Bologna

Classifica:

Napoli 35

Inter 33

Juventus 31

Roma* 30

Lazio* 28

Sampdoria* 26

Milan 19

Torino 18

Fiorentina, Chievo 17

Atalanta 16

Cagliari 15

Bologna* 14

Udinese*, Crotone 12

Sassuolo 11

Spal 10

Genoa 9

Verona* 6

Benevento 0

* una partita in meno

