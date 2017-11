Dimissioni Tavecchio/ E nuovo allenatore Italia: oggi l'assemblea federale FIGC (Ultime notizie)

Nuovo allenatore Italia: lunedì l'assemblea federale, Carlo Tavecchio è ancora in sella alla FIGC e presiederà la riunione che potrebbe sancire il Commissario Tecnico per il post-Ventura

20 novembre 2017



Arriverà oggi la nomina del nuovo Commissario Tecnico dell’Italia? Rimasta senza allenatore, la nostra Nazionale potrebbe sceglierlo all’interno dell’Assemblea Federale che, alle ore 12 di oggi, lunedì 20 novembre, si riunirà nuovamente. All’ordine del giorno le comunicazioni del Presidente: il quale è ancora Carlo Tavecchio che, all’indomani del disastroso playoff delle qualificazioni ai Mondiali, ha detto chiaramente di non volersi dimettere. Chi ha pagato per tutti al momento è Giampiero Ventura: il fallimento dell’Italia, per la prima volta in 60 anni fuori dalla fase finale di una Coppa del Mondo, non poteva passare senza che cadesse almeno una testa (ovviamente in senso figurato). Il CT genovese esce di scena senza dimissioni ma con un licenziamento, che gli permetterà comunque di ricevere regolare stipendio (fino al prossimo giugno); adesso però è arrivato il momento di voltare pagina e di scegliere la nuova guida tecnica di una Nazionale che avrà come primo obiettivo quello di qualificarsi agli Europei del 2020, ma anche - e forse soprattutto - di ricostruire un progetto credibile fondato su solide basi, anche a costo di rinunciare a risultati immediati.

DIMISSIONI DI TAVECCHIO? OGGI L'ASSEMBLEA FEDERALE

Il giorno più lungo di Carlo Tavecchio è cominciato: il suo posto alla guida della Figc è a rischio. I collaboratori più stretti garantiscono che “lui non entrerà nel consiglio federale di domani da dimissionario”. Questo però, come riporta l'Ansa, non vuol dire che le dimissioni non possano arrivare a riunione in corso, quando si arriverà alla conta dei voti. Al momento solo Renzo Ulivieri, presidente dell'AssoAllenatori e vicepresidente federale, è l'unico sicuro alleato di Carlo Tavecchio. All'opposizione ci sono il sindacato dei calciatori (Aic), da sempre contrario alla sua elezione, e la Lega Pro di Gabriele Gravina. Se già queste due componenti dovessero dimettersi in blocco, l'attuale presidente della Figc non avrebbe più la maggioranza. Questi numeri potrebbero però tornare a suo favore con l'elezione del nuovo presidente della Lega B, per questo il movimento cadetto vorrebbe posticipare la discussione alla settimana prossima.

LE LACRIME DI TAVECCHIO

Intanto Tavecchio ha “scaricato” parte delle colpe su Ventura: in un’intervista rilasciata a Le Iene il presidente della FIGC, visibilmente scosso, ha ammesso di non dormire da giorni per l’eliminazione dell’Italia e ha indicato nel Commissario Tecnico la persona responsabile del fallimento azzurro. “Ha sbagliato tutto” ha detto, riferendosi ai cross alti in area di rigore svedese e alla mancanza dei “piccoletti per aggirarli”, senza mai fare il nome di Lorenzo Insigne ma chiaramente riferendosi a lui. Tavecchio ha chiaramente ammesso di avere avuto la “colpa” di nominare, anzi di volere fortemente, la figura di Ventura per condurre la Nazionale; sia come sia, non è affatto detto che dopo la riunione di oggi il presidente federale sarà ancora lui perchè varie associazioni hanno già fatto sentire la loro voce circa la necessità di cambiare. Staremo a vedere: sicuramente l’Italia del calcio è arrivata ad un momento forse cruciale della sua storia, e come uscirà da questo flop potrebbe condizionare i prossimi anni del suo ciclo.

CHI SARA' IL NUOVO ALLENATORE DELL'ITALIA?

Il nome forte per il nuovo allenatore della Nazionale continua a essere Carlo Ancelotti: forse oggi è l’unica soluzione credibile, anche se il tecnico emiliano andrà convinto con un progetto solido e, molto probabilmente, il suo arrivo sulla panchina dell’Italia presupporrà come conditio sine qua non l’addio di Tavecchio. Le alternative, almeno come nomi, ci sono: Renzo Ulivieri ha caldeggiato ad esempio Walter Mazzarri, ci sarebbe l’opportunità di un Antonio Conte bis e il salentino di fatto non ha smentito, anche se pare molto più vicino al Milan e in più - ma questo è un pensiero di chi scrive queste righe - le minestre riscaldate (si veda il caso di Marcello Lippi) non sempre hanno effetti sperati. Ci sarebbe poi Massimiliano Allegri: l’attuale allenatore della Juventus ha esplicitamente ammesso come la Nazionale sia un punto da raggiungere, ma non in questo momento. Insomma: qualora Ancelotti non dovesse accettare o con lui non si raggiungesse l’accordo, prenderebbe piede l’ipotesi del traghettatore in attesa che uno dei sopracitati si liberi dai suoi impegni con il club (a proposito: alla lista può essere aggiunto il nome di Roberto Mancini, che sta allenando lo Zenit San Pietroburgo). Traghettatore che potrebbe essere Gigi Di Biagio, che è CT dell’Under 21 e non deve affrontare le qualificazioni agli Europei, visto che quelli del 2019 si disputeranno proprio in Italia.

