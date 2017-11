Dimissioni Tavecchio/ Video, show in conferenza stampa: tra urla in francese e citazioni del Manzoni

Nella conferenza stampa durante la quale ha spiegato il motivo delle sue dimissioni, l'oramai ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio ha dato vita a un vero e proprio show

Carlo Tavecchio, in posa in Federazione (LaPresse)

Le lacrime di Carlo Tavecchio mostrate durante il servizio mandato in onda da Le Iene, nel quale scaricava sostanzialmente tutta la colpa della mancata qualificazioni ai Mondiali sull’ex Ct Gian Piero Ventura, erano state solo l’antipasto: nella giornata che ha visto l’oramai ex presidente della FIGC rassegnare le dimissioni al termine del Consiglio Federale, dopo essere stato di fatto sfiduciato a parole dalle altre componenti di quelle “grandi intese” del calcio nostrano, Carlo Tavecchio ha parlato in conferenza stampa, fornendo ai giornalisti presenti la sua versione dei fatti e dando origine a quello che, salvo clamorose svolte in vista delle prossime elezioni, è stato il suo ultimo show. Infatti, il 74enne originario di Ponte Lambro, tra nuove gaffes, citazioni colte, urla in francese e una “elocutio” che ben presto è diventata oggetto di ironia sui social network, si è letteralmente sfogato ed è passato al contrattacco, denunciando a suo dire quello che è stato un vero “sciacallaggio politico”, accusando il voltafaccia di alcuni suoi sostenitori in Federazione sostenendo che la scelta di Ventura fosse da imputare a Marcello Lippi.

Insomma, al termine di un mandato durato poco più di tre anni (fu eletto l’11 agosto 2014, dopo la débacle azzurra ai mondiali brasiliani) e che è stato caratterizzato da polemiche e imbarazzi per alcune sue “uscite a vuoto” -dall’oramai celeberrimo Optì Pobà, alla presenza di locali di lap dance negli stadi, fino ad arrivare alle frasi-shock sui gay-, Carlo Tavecchio ha dato addio a suo modo a quel mondo che, dalla sciagurata gara con la Svezia, gli si è rivoltato contro: “Ho rassegnato le dimissioni come mero atto politico” ha attaccato l’ex numero 1 del calcio italiano che si giustifica dicendo “Ho fatto tutto normale” (proprio così, NdR), ribadendo che non è certo colpa sua se i possibili commissari tecnici interpellati per guidare la Nazionale abbiamo tutti risposto picche. Parole al miele solamente per Claudio Lotito (“Lui è una brava persona”), tra i pochi rimastigli fedeli in questi anni anche nella bufera: e, di fronte alla possibilità di uscire definitivamente di scena, Tavecchio è arrivato a citare Alessandro Manzoni, parlando della celeberrima “provvida sventura” dell’autore de I Promessi Sposi in merito alla sua possibilità di ricandidarsi fra tre mesi: “In ogni sventura c’è una piccola parte di Provvidenza: la interpreterò e vedremo se mi fa capire qualcosa…” dice sibillino il diretto interessato.

DAI "SELFIE COI TIFOSI" ALLA TIRATA IN FRANCESE