Palermo Cittadella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Palermo Cittadella info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie B, valida per la 15^ giornata

20 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Palermo Cittadella - LaPresse

Palermo Cittadella, partita diretta dall’arbitro Ghersini stasera, lunedì 20 novembre alle ore 20.30 allo stadio Renzo Barbera, sarà una sfida valida per la quindicesima giornata di Serie B, il posticipo che chiuderà questo turno del campionato cadetto. La classifica ci parla di un Palermo che è dove deve essere, a quota 25 punti e capolista solitaria se vincerà questa sera: i rosanero sono una delle formazioni di riferimento per questo campionato cadetto e puntano alla promozione diretta per tornare in Serie A dalla via più breve, anche se naturalmente il cammino è ancora lunghissimo e ricco di insidie per la squadra allenata da Bruno Tedino.

Il Cittadella invece è ormai una garanzia per la cadetteria con il suo rendimento sempre affidabile e l’obiettivo di una tranquilla salvezza per Roberto Venturato e i suoi ragazzi. La classifica è ancora cortissima e dunque è difficile fare calcoli perché tutto è possibile, nel bene e nel male. Il Cittadella dunque affronta questa difficile trasferta a Palermo con l’obiettivo di cogliere un bel risultato che permetta ai veneti di guardare avanti piuttosto che dietro, magari ipotizzando di inserirsi nella lotta per i playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE PALERMO CITTADELLA

Palermo Cittadella sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della tv satellitare, per la precisione su Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 2 HD, i numeri 201 e 252 della piattaforma Sky. Di conseguenza, la diretta streaming video della sfida sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go a tutti gli abbonati alla televisione satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO CITTADELLA

Per quanto riguarda le probabili formazioni, ipotizziamo per il Palermo di Tedino un modulo 3-5-1-1 con Pomini in porta; retroguardia a tre composta da Bellusci, Struna e Szyminski; Rispoli esterno destro, in mediana Murawski, Jajalo perno centrale e Chochev, sulla corsia mancina Embalo; infine in attacco Coronado agirà qualche metro più dietro rispetto alla punta centrale Nestorovski. La risposta di Venturato e del suo Cittadella dovrebbe invece essere affidata a un modulo 4-3-1-2: in porta Alfonso; difesa a quattro con Salvi a destra, Scaglia e Varnier centrali, Pezzi terzino sinistro; Pasa, Iori e Bartolomei formeranno il terzetto di centrocampo, mentre nel tridente d’attacco troveremo Schenetti qualche metro dietro alla coppia di attaccanti composta da Arrighini e Litteri.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote, i favori del pronostico secondo la proposta dall’agenzia SNAI per il match Palermo Cittadella vanno in modo chiaro ai padroni di casa siciliani: il segno 1 infatti è quotato a 1,85, mentre il segno 2 paga 4,50 volte la posta in palio; quanto al pareggio, il segno X è proposto alla quota di 3,30.

