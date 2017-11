Pro Piacenza Pisa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pro Piacenza Pisa: streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 15^ giornata del girone A di Serie C

20 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Pro Piacenza Pisa, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Pro Piacenza Pisa, partita diretta dall’arbitro Luca Zufferli stasera, lunedì 20 novembre in notturna alle ore 20,45 allo stadio Garilli, si gioca per la quindicesima giornata del campionato di Serie C girone A, tra due formazioni che si trovano a lottare per obiettivi decisamente differenti. La Pro Piacenza in questo momento ha 11 punti, conquistati nelle 13 gare disputate per un bilancio di 11 gol messi a segno a fronte di ben 17 incassati. Il Pisa invece si trova a quota 25 punti all’attivo conquistati in 14 gare, con 15 gol messi a segno ed 8 incassati.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pro Piacenza Pisa sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD in quanto posticipo del lunedì sera e sarà di conseguenza visibile anche in diretta streaming video su RaiPlay; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video anche sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv, che ha l’esclusiva per tutte le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PIACENZA PISA

Passando alle formazioni, la Pro Piacenza si dovrebbe presentare sul terreno di gioco con un consistente 3-5-2 nel quale ci saranno Gori tra i pali, in difesa nel mezzo Belotti, sul centro destra Battistini e sul centro sinistra Beduschi. A centrocampo ci sarà in cabina di regia Aspas anche se non è da escludere un possibile utilizzo di Bazzoffia, come interni Cavagna e Barba. Per quanto riguarda la fascia di destra è ballottaggio tra Calandra e Belfasti mentre dall’altra parte Ricci appare in vantaggio su La Vigna per la maglia da titolare. In avanti certamente Alessandro con al fianco uno tra Musetti e Mastroianni. Il Pisa dovrebbe invece disporsi sul rettangolo di gioco con un 3-4-1-2 nel quale tra i pali ci sarà l’esperto Petkovic. Nella difesa a tre andranno invece a giocare Lisuzzo nel mezzo, Ingrosso o Birindelli sul centro destra e Carillo sull’altro fronte. A centrocampo Maltese con uno tra De Vitis e Gucher, Zammarini titolare sulla fascia destra mentre Mannini non è ancora certo del posto viste le buone prestazioni recentemente fornite da Filippini. In avanti la coppia offensiva è composta da Masucci e Eusepi con alla spalle nel ruolo di trequartista Giannone.

CHIAVE TATTICA

C’è da attendersi una gara molto combattuta anche perché gli schieramenti si somigliano tantissimo. Tuttavia potrebbe essere la posizione del trequartista del Pisa, Giannone, a fare la differenza giacchè andando ad agire tra le linee e quindi potrebbe mettere in grande difficoltà l’assetto difensivo del Pro Piacenza.

PRONOSTICO E QUOTE

Le principali agenzie di scommesse tra cui Eurobet, per questo incontro hanno previsto delle quote che raccontano di un favore nei pronostici verso il Pisa nonostante giochi in trasferta. Nello specifico la vittoria della Pro Piacenza vale 3,25 volte la posta in palio contro il 3,15 del pareggio mentre l’eventuale successo della compagine toscana darebbe diritto ad una vincita di 2,20 l’importo scommesso.

