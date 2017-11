SURVIVOR SERIES 2017, WRESTLING/ Video, Grande spettacolo a Houston, Raw sconfigge SmackDown

Video, Survivor Series 2017: ecco com'è andata la serata al Tpyota Centre di Houston, tra incontri altamente spettacolari e mosse di wrestling fuori dal comune.

20 novembre 2017 Francesco Agostini

Survivor Series 2017, spettacolo a Houston (web)

Grande serata di wrestling quella che è andata inonda al Toyota Centre di Houston dove i campioni di questo sport si sono confrontati in duri scontri. Lo spettacolo è andato alle stelle quando sono scesi in campo grandi nomi di questa disciplina da ambo le parti, sia di Raw che di Smackdown. L'incontro più importante della serata, denominato in gergo U.S.A 'Traditional 5-on-5 Survivor Series Elimination Match', ha visto sfidarsi i campioni del wrestling in un entusiasmante 5 contro 5. Nel team di Raw facevano parte Samoa Joe, Triple H, Braun Strowman, Finn Balor e Kurt Angle, mentre per il team di Smackdown hanno fatto la loro comparsa Shane McMahon, Shinsuke Nakamura, Randy Orton, Bobby Roode e John Cena. Quest'ultimo è stato certamente il nome più famoso e forse più 'mainstream' dell'intera serata, ma, purtroppo per il team di Smackdown, non è bastato: Raw, infatti, si è imposto comodamente. A seguito di questo grande show è andato in scena il 'main event' femminile. Per la squadra di Raw c'erano Nia Jax, Sasha Banks, Bayley, Asuka e Alicia Fox contro Tamina, Naomi, Carmella, Natalya e Becky Lynch appartenenti a Smackdown. Anche in questo entusiasmante 5 contro 5 è stato il team di Raw ad avere la meglio.

BROCK LESNAR SUGLI SCUDI

La serata al Toyota Centre di Houston ha visto anche far spazio a un incontro dal sapore epico come quello fra Brock Lesnar e AJ Styles. La sfida tra i due campionissimi è stato tesa, vibrante e altamente spettacolare. I due colossi del wrestling si sono studiati a lungo sul ring, ma alla fine Brock Lesnar, con la sua incredibile forza e tecnica, è riuscito a prevalere sull'energia di Aj Styles. Lo statunitense è riuscito a portare a termine un incontro difficile, chiuso alla fine con una delle sue mosse preferite: quella F-5 che tante vittorie gli ha consentito lungo l'arco di tutta la sua carriera. A Houston si è poi pensato di chiudere in bellezza con l'apparizione di The Shield, la stable face composta da tre colossi come Seth Rollins, Roman Reigns e Dean Ambrose. I tre si sono esibiti in un altro (spettacolare) incontro con gli ambasciatori della positività del New Day. Grazie alla spinta del pubblico, The Shield è riuscito facilmente a imporsi sui propri avversari, conquistando una vera e propria ovazione. Una degna conclusione per una spettacolare serata di wrestling, ricca di colpi di scena e mosse fenomenali.

