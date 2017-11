Verona Bologna/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Verona Bologna info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie A, valida per la 13^ giornata

20 novembre 2017

Diretta Verona Bologna - LaPresse

Verona Bologna, partita diretta dall’arbitro Mariani oggi, lunedì 20 novembre alle ore 20.45 allo stadio Marcantonio Bentegodi, sarà il cosiddetto monday night valido per la tredicesima giornata di Serie A, di cui concluderà il programma. La classifica ci parla di una partita da vincere per il Verona, anche per consolidare la traballante panchina dell’allenatore Fabio Pecchia, inevitabilmente in discussione dopo avere ottenuto una sola vittoria e appena 6 punti nelle precedenti dodici giornate. I giochi per la salvezza naturalmente sono ancora apertissimi, ma è evidente che partite in casa contro avversarie alla portata sono da vincere per risollevare sia la situazione in classifica sia il morale dell’Hellas.

Il Bologna però non può permettersi passi falsi: i rossoblù di Roberto Donadoni infatti avevano cominciato molto bene il campionato, raccogliendo ben 14 punti nelle prime otto giornate, facendo pensare a un tranquillo campionato di metà classifica. Da allora però sono arrivate quattro sconfitte consecutive, di cui particolarmente dolorosa è stata quella casalinga contro il Crotone appena prima della sosta: non si può ancora parlare di situazione allarmante, ma la crisi è dietro l’angolo e perdendo a Verona in effetti si scivolerebbe verso il basso. Di conseguenza anche il Bologna deve fare punti, le premesse per una partita vibrante ci sono tutte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE VERONA BOLOGNA

Verona Bologna sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della tv satellitare, per la precisione su Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD, i numeri 206 e 251 della piattaforma Sky. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go, ma naturalmente soltanto a tutti gli abbonati alla piattaforma televisiva satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA BOLOGNA

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Verona recupera Caracciolo e Bessa: il difensore si giocherà con Souprayen una maglia da titolare nella coppia centrale al fianco di Heurtaux, mentre l’oriundo italo-brasiliano sarà l’unica certezza di un centrocampo nel quale le altre due maglie sono ancora da assegnare: in ballo da una parte Bruno Zuculini e Buchel, dall’altra Fossati e Verde, che però a dire il vero se giocasse troverebbe posto in attacco, facendo retrocedere a centrocampo Romulo, che altrimenti toglierebbe posto proprio a Verde al fianco di Pazzini e Cerci. Il Bologna deve invece fare i conti con la pesante assenza di Di Francesco: le certezze nel tridente d’attacco sono dunque Verdi e Palacio, mentre la terza maglia sarà assegnata a Krejci (con l’ex Inter prima punta) oppure a Destro, che invece farebbe scalare Palacio sulla fascia. A centrocampo un dubbio fra Donsah e Taider, mentre in difesa è aperto il ballottaggio fra Mbaye e Krafth.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote, secondo l’agenzia SNAI Verona Bologna di stasera si annuncia come una partita equilibrata e aperta a ogni possibile esito: il segno 1 infatti è quotato a 2,90, mentre il segno 2 paga 2,50 volte la posta in palio, per un Bologna quindi leggermente favorito; quanto al pareggio, il segno X è proposto alla quota di 3,25.

