Video/ Alessandria Viterbese (1-3): highlights e gol della partita (Serie C 15^ giornata)

Video Alessandria Viterbese (risultato finale 1-3): highlights e gol della partita valida nella 15^ giornata del girone A del Campionato di Serie C 2017-2018.

20 novembre 2017 Federico Giuliani

Video Alessandria Viterbese (LaPresse)

Alessandria-Viterbese termina con il risultato finale di 3-1 in favore della formazione ospite per effetto delle reti siglate da Bismark, Celiento e Cenciarelli; inutile la rete della speranza di Gonzalez. Pronti, via. La Viterbese passa già al 7', quando Vandeputte apparecchia per il tap-in vincente di Bismark, bravo a farsi trovare pronto in mezzo alla disattenta difesa piemontese.

I GRIGI CI RIPROVANO

L'Alessandria alza il proprio baricentro nel tentativo di pareggiare ma nel suo momento migliore la Viterbese raddoppia con Celiento. Il difensore è il più lesto di tutti a concretizzare una mischia in area dei locali. Gonzalez e Cazzola provano a impensierire Iannarilli ma il risultato tiene. Nella ripresa gli ospiti calano il tris al 50' con Cenciarelli mentre al 57' Gonzalez prova a ridare un senso al match. Nel finale gli uomini di Stellini fanno di tutto per segnare altre reti ma la difesa della Viterbese tiene senza problemi.

