Video/ Arezzo Cuneo (2-0): highlights e gol della partita (Serie C 15^ giornata)

Video Arezzo Cuneo (risultato finale 2-0): gli highlights e i gol della partita valida nella 15^ giornata del girone A del Campionato di Serie C 2017-2018.

20 novembre 2017 Federico Giuliani

Video Arezzo Cuneo (LaPresse)

Arezzo-Cuneo termina con il risultato di 2-0 in favore dei toscani, padroni del match dall'inizio alla fine. I gol portano la firma di Foglia e Di Nardo, a segno rispettivamente al 7' e all'84'. Pronti, via. Alla prima azione degna di nota l'Arezzo passa in vantaggio. Cutolo scappa sulla destra, mette in mezzo per Moscardelli che si coordina bene ma colpisce soltanto la traversa. Foglia è il più lesto di tutti a raccogliere la ribattuta per il tap-in vincente. Il Cuneo prova a reagire ma Borra non dovrà compiere neanche un intervento degno di nota. Intanto i ritmi si abbassano e i toscani preferiscono amministrare il pur risicato margine di vittoria.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il copione del match non cambia. È sempre l'Arezzo a fare la partita a suo piacimento. Moscardelli e Cutolo accarezzano il raddoppio , così come Foglia (bravissimo Stancampiano) e Luciani (traversa). All'84' ci pensa Di Nardo a chiudere i conti con un tiro da fuori sul quale il portiere del Cuneo compie una clamorosa papera. Vittoria netta per l'Arezzo che si mette in tasca l'intera posta in palio.

© Riproduzione Riservata.