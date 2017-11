Video/ Benevento Sassuolo (1-2): highlights e gol della partita (Serie A 13^ giornata)

Video Benevento Sassuolo (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita giocata al Vigorito e valida nella 13^ giornata del Campionato di Serie A 2017-2018.

20 novembre 2017 Marco Guido

Video Benevento Sassuolo (LaPresse)

L'incontro tra Benevento e Sassuolo si decide proprio all'ultimo minuto al 95' quando Peluso ha segnato con uno splendido colpo di testa che regala una vittoria agli emiliani schiaccia-crisi che permette al suo allenatore di difendere la sua panchina che sembrava più che traballante. I neroverdi sono riusciti a vincere dopo un finale vissuto all'assedio favorito dall'espulsione di Letizia che ha permesso agli ospiti di attaccare senza sosta negli ultimi venti minuti fino al gol decisivo. Iniziano meglio i padroni di casa che provano a sfondare soprattutto sulla destra col duo Ciciretti-Letizia apparso subito ispirato ma la prima occasione è degli emiliani e nasce da una punizione calciata a sorpresa che ha premiato lo scatto di Matri che ha tentato un diagonale di prima intenzione che è uscito di non molto dal palo lontano. Al 24' reagiscono i campani con Ciciretti che, dopo essersi liberato alla grande in area di rigore, ha tentato una conclusione a giro che però è terminata ampiamente fuori dallo specchio. Al 32' ci ha provato ancora il capitano dei giallorossi direttamente da calcio di punizione da posizione defilata che è stato bloccato a terra da Consigli. Al 39' bella discesa sulla sinistra di Armenteros che ha crossato al centro per Chisbah che, dopo aver controllato al centro dell'area di rigore, ha tentato una complicata girata di destro che è finita fuori dallo specchio. Al 42' si riaffacciano in avanti gli emiliani con Politano che, dopo aver controllato il pallone sulla destra si è accentrato calciando col sinistro che rasoterra è finito fuori di non molto dal palo. Senza minuti aggiuntivi di recupero, si è concluso il primo tempo sul punteggio di 0 a 0, un primo tempo con poche emozioni, ci aspettiamo di più nella ripresa soprattutto dalla squadra di Bucchi che deve cercare di muovere una classifica che ora si fa preoccupante.

LA RIPRESA

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Iniziano decisiamente meglio gli ospiti che sono rientrati dagli spogliatoi col piglio giusto. Al 52' ci prova subito Politano a conclusione di una caparbia azione personale nata un recupero-palla su Di Chiara che ha concluso con una potente conclusione che Brignoli ha bloccato. Al 56' è poi Matri a provarci con un rasoterra da dentro l'area di rigore che è uscito dopo aver fatto la barba al palo. Sulla rimessa dal fondo successiva, è arrivato il vantaggio neroverde che è nato da un clamoroso errore in fase di dismipegno di Brignoli che sbaglia tutto servendo Missiroli che ha appoggiato con facilità a Matri al centro dell'area di rigore da dove il numero 10 ha segnato con un rasoterra che è passato sotto il colpevole estremo difensore di casa. Al 60' un cambio per parte con Biondini e Parigini che hanno preso il posto di Sensi e D'Alessandro. Il Benevento non ci sta e prova a reagire con veemenza. Al 62' invenzione di Ciciretti che alza la palla premiando l'inserimento di Chisbah che però manca la clamorosa occasione sbagliando il controllo, permettendo così alla retroguardia ospite di allontanare. Al 63' è Parigini a sfondare sulla sinistra da dove ha crossato per Chisbah che ha calciato a colpo sicuro con potenza da distanza ravvicinata ma Consigli si è superato deviando sopra la traversa. Il gol è nell'aria ed arriva al 64' sul corner successivo: colpo di testa imperioso di Costa ma Consigli si supera respingendo con uno stupendo intervento in tuffo, la palla però arriva nei pressi di Ciciretti che tenta un tiro-cross in diagonale che permette a Armenteros di insaccare da distanza ravvicinata facendo esplodere il Vigorito. Tre minuti dopo però arriva l'episodio che stravolge il finale visto che Letizia viene espulso dopo aver subito il secondo cartellino giallo per una manata dubbia refilata a Ragusa. Mister De Zerbi corre subito ai ripari inserendo al 68' un terzino come Venuti al posto di Chisbah. Al 70' gran azione personale di Parigini che ha concluso con un rasoterra che ha messo fuori di non molto dallo specchio. Al 72' mister Bucchi butta nella mischia Berardi al posto di Ragusa. Al 77' ci prova ancora Matri con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma Brignoli ancora una volta è riuscito a respingere. All'83' i padroni di casa provano finalmente ad affacciarsi in avanti con Viola il cui potente tiro da fuori area viene parato dall'attento portiere ospite. Al 90' altro doppio cambio con Lazaar e Falcinelli che hanno rilevato rispettivamente i due capitani Ciciretti e Magnanelli. Al 91' su un calcio d'angolo Costa commette una clamorosa ingenuità deviando con la mano un cross innocuo e costringendo così l'arbitro a concedere un calcio di rigore al Sassuolo. Dagli undici metri si presenta il neo-entrato Berardi che però sbaglia clamorosamente colpendo la parte superiore dalla traversa. Ma non è finita qui, l'assedio prosegue e sull'ennesimo calcio d'angolo è ancora Matri al 94' a provarci con un colpo di testa che deviato da Di Chiara è finito in corner, il calcio d'angolo decisivo quello calciato da Politano al 95' che ha permesso di sovrastare Lazaar e segnare con un bel colpo di testa che ha regalato la vittoria al Sassuolo ed ha fatto correre in campo tutta la panchina neroverde. E così si è conclusa con un'emozionantissimo finale questo incontro, una vittoria conquistata all'ultimo secondo dal Sassuolo che costringe il Benevento alla tredicesima sconfitta consecutiva e si allontana sensibilmente dalla zona retrocessione grazie a questi tre punti conquistati all'ultimo secondo.

