Video/ Catanzaro Cosenza (2-1): highlights e gol della partita (Serie C 15^ giornata)

Video Catanzaro Cosenza (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 15^ giornata de girone C del Campionato di Serie D 2017-2018.

20 novembre 2017 Federico Giuliani

Video Catanzaro Cosenza (LaPresse)

Gara spumeggiante fin dai primi minuti quella tra Catanzaro e Cosenza. Il risultato finale di 2-1 ha premiato i giallorossi grazie alle reti siglate da Zanini e Letizia; tardivo e inutile il gol degli ospiti con D'Orazio. Ma andiamo con ordine perché Baclet si fa notare dagli sviluppi di un calcio d'angolo mentre i padroni di casa rispondono con destro di Marin di poco impreciso. Al 31' il Catanzaro passa in vantaggio: Benedetti pesca Zanini che non lascia scampo al povero Perina, trafitto da distanza ravvicinata. Il Cosenza raccoglie le energie e flirta con il pareggio ma l'incursione di Calamai viene stoppata dalla traversa.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa i locali trovano immediatamente la via del 2-0; Letizia sbuca dal nulla e fa secco l'estremo difensore ospite. Gli uomini di Braglia accusano il colpo e riescono ad accorciare soltanto in pieno recupero, al 95' con D'Orazio. Troppo tardi per sperare in una rimonta. Il derby calabrese va al Catanzaro.

© Riproduzione Riservata.