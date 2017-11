Video/ Feralpisalò Albinoleffe (1-2): highlights e gol della partita (Serie C 15^ giornata)

Video Ferlapisalò Albinoleffe (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita valida nella 15^ giornata del girone B del Campionato di Serie C 2017-2018.

20 novembre 2017 Fabio Belli

Video Feralpisalò Albinoleffe (LaPresse)

Successo preziosissimo per l’Albinoleffe che sbanca il campo della Feralpisalò e si mantiene agganciato al treno di testa, nel girone B del campionato di Serie C. Vittoria importante per i seriani che restano dunque terzi a cinque lunghezze dal Padova capolista e a soli due punti dal Renate secondo, fermato sul pareggio dal Teramo e avvicinato quindi di due lunghezze. La Feralpisalò perde una buona occasione, agganciata ora al sesto posto da Sudtirol e Mestre. All’8’ la potente conclusione di Agnello respinta da Livieri diventa un assist per Mondonico, che con un comodo tap-in porta in vantaggio l’Albinoleffe. Tutto il primo tempo come detto è come detto di marca seriana, con Kouko che sale in cattedra in attacco e manca prima un’occasione per il raddoppio che arriva comunque al 34’, sfruttando un perfetto passaggio in profondità dettato da Giorgione. Un micidiale uno-due che stordisce la Feralpisalò, che aveva già faticato a reagire rispetto al gol dell’iniziale vantaggio di Mondonico.

CI PROVANO I PADRONI DI CASA

La Feralpisalò nel finale di primo tempo reclama un calcio di rigore, ma non si perde comunque d’animo nella ripresa e riesce ad accorciare le distanze al 13’ con Guerra, il più lesto di tutti ad inserirsi su un cross proveniente dalla sinistra. La Feralpisalò insiste e va vicina al pareggio nel finale con Luche e Ferretti, mentre proprio alla fine del recupero è il portiere di casa Livieri a salvare tutto sul contropiede seriano che aveva mandato Agnello in porta. Ultima azione che con cambia però le sorti della partita, già decise in favore dell’Albinoleffe.

