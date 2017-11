Video/ Gavorrano Carrarese (2-0): highlights e gol della partita (Serie c 15^ giornata)

Video Gavorrano Carrarese (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita valida nella 15^ giornata del girone A del Campionato di Serie C 2017-2018.

20 novembre 2017 Fabio Belli

Video Gavorrano Carrarese (LaPresse)

Seconda vittoria in campionato per la matricola Gavorrano, che ha battuto 2-0 una Carrarese che avrebbe meritato probabilmente di più, visto il gioco espresso nei novanta minuti di gioco. Il Gavorrano abbandona per la prima volta in questa stagione l’ultimo posto in classifica nel girone A di Serie C, approfittando del crollo del Prato sul campo del Giana Erminio. La Carrarese è ottava, appaiata all’Arzachena ma ora staccata di un punto dal Monza. E dire che la squadra di Baldini aveva iniziato in maniera ben più convincente la partita rispetto agli avversari, vicina al gol con Vassallo al 24’, con quest’ultima conclusione sventata da un ottimo intervento dal portiere di casa Salvalaggio. Il Gavorrano si fa vedere pochissimo sul fronte offensivo, ma trova quasi inaspettatamente il vantaggio al 41’, con Moscati bravo a ribadire in rete una conclusione di Vitiello, a sua volta pescato da un gran lancio di Finazzi, respinta dal portiere ospite Lagomarsini.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa è un altro Gavorrano, anche se la Carrarese non si perde d’animo e pur manifestando meno superiorità, va vicina al gol con una traversa colpita al 65’ da Biasci con un colpo di testa, anche se poco prima era stato Merini a sfiorare il raddoppio per gli ospitanti. Il match viene chiuso di fatto al 33’ da Vitiello, che ha concretizzato l’ennesima iniziativa di un Papini straripante sulla fascia sinistra. Per la Carrarese l’onore delle armi e ancora un’occasione nel recupero, con Salvalaggio che ha sventato una conclusione quasi a botta sicura di Bentivegna, ma i tre punti erano ormai sicuri per il Gavorrano.

