Video/ Giana Erminio Prato (5-0): highlights e gol della partita (Serie C 15^ giornata)

Video Giana Erminio Prato (risultato finale 5-0): highlights e gol della partita valida nella 15^ giornata del girone A del Campionato di Serie C 2017-2018.

Video Giana Erminio Prato (LaPresse)

La Giana Erminio passeggia cinque a zero contro il Prato. Partita a senso unico, coi padroni di casa che strapazzano un avversario irriconoscibile. Locali in pressione fin dalle prime battute, ospiti sofferenti. Lo 0-0 regge fino al trentanovesimo, quando Perico buca Sarr con un destro al volo angolato. Il vantaggio della Giana fa crollare le certezze del Prato, che prima di rientrare negli spogliatoi per l'intervallo subisce il raddoppio firmato Bruno. Nella ripresa la Giana allunga il passo e fa divertire i propri tifosi. Al sessantacinquesimo minuto Bruno si fa trovare pronto sul secondo palo e concretizza la sua doppietta personale. Il Prato sprofonda, ma non c'è limite al peggio. La Giana si esalta e a venti dalla fine cala il poker con Chiarello. Sembra finita ma c'è spazio per la cinquina firmata dal centrale difensivo Bonalumi, che di testa insacca alle spalle del portiere avversario.

IL TABELLINO

AS GIANA ERMINIO: 5 AC PRATO: 0

As Giana Erminio: 12 Taliento, 2 Perico (30'st 23 Sosio), 3 Foglio (30'st 20 Capano), 4 Chiarello, 5 Iovine, 9 Bruno (23'st 16 Gullit), 10 Perna (23'st 25 Bardelloni), 13 Degeri (30'st 11 Greselin), 15 Bonalumi, 21, Marotta, 24 Montesano, A disposizione: 1 Sanchez, 6 Concina, 8 Pinardi, 14 Sala, 17 Seck, 18 Caldirola, 19 Rocchi. Allenatore: Cesare Albè.

Ac Prato: 1 Sarr, 5 Martinelli (31'st 20 Demoleon), 6 Bonetto, 7 Ceccarelli (15'st 11 Liurni), 9 Vangi (15'st 3 Seminara), 10 Piscitella, 15 Marini, 17 Guglielmelli (43'pt 22 Alastra), 19 Marzorati, 21 Fantacci, 24 Badan (15'st 25 Tchanturia). A disposizione: 13 Cecchi, 18 Rozzi, 29 Giannini. Allenatore: Pasquale Catalano Marcatori: 38'pt Perico; 43'pt e 20'st Bruno; 22'st Chiarello; 46' Bonalumi. Ammonito: 35'pt Fantacci (P). Espulso: Sarr al 42'pt (P). Arbitro: Mario Cascone di Nocera Inferiore. Assistenti: Martina Bovini di Ragusa e Antonio Lalomia di Agrigento. Note: condizioni meteorologiche: sereno; condizioni del terreno di gioco: buone; tasso di umidità: 53%. Corner: 5-2. Recupero: 2'pt;

