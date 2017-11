Video/ Gubbio Fermana (0-0): highlights della partita (Serie C 15^ giornata)

Video Gubbio Fermana (risultato finale 0-0): gli highlights e le azioni salienti della partita valida nella 15^ giornata del girone B del Campionato di Serie C 2017-2018.

20 novembre 2017 Fabio Belli

Video Gubbio Fermana (LaPresse)

Termina a reti bianche la sfida tra Gubbio e Fermana, un match certo non memorabile che mantiene comunque i marchigiani al confine della zona play off, con l’aggancio al decimo posto del girone B del campionato di Serie C alla Triestina, battuta nell’anticipo di questa giornata dalla capolista Padova. Il Gubbio resta appena sopra la zona play out appaiato al Teramo, che ha fermato sul pari senza reti il Renate secondo in classifica. Partita senza troppi sussulti, poche occasioni da gol nel primo tempo in cui ad andare più vicini al vantaggio sono stati i padroni di casa, con Casiraghi che ha mancato da due passi l’opportunità per portare in vantaggio i rossoblu.

IL SECONDO TEMPO

Nel corso della seconda frazione di gioco però la musica è cambiata, con la Fermana che si è fatta più intraprendente e ha cercato sicuramente il vantaggio con maggiore convinzione rispetto a un Gubbio che si è fatto via via più remissivo, tanto da dare l’impressione di accontentarsi del pari appena passata l’ora di gioco. Al 28’ la migliore occasione per la formazione ospite, con Sperotto che ha pescato bene con un cross Sansovini che di testa è andato vicino al gol. I cambi spezzano il ritmo di gioco e le due formazioni danno l’impressione di non voler forzare i ritmi. Nel finale è sempre la Fermana a proporsi comunque, con un altro colpo di testa di Sansovini nel recupero che non centra però di molto il bersaglio. Per quanto visto nel corso di tutti i novanta minuti, il pareggio può sicuramente considerarsi il risultato più giusto.

