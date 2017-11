Video/ Inter Atalanta (2-0): highights e gol della partita (Serie A 13^ giornata)

Video Inter Atalanta (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita giocata a San Siro e valida nella 13^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018.

20 novembre 2017 Stefano Belli

Video Inter Atalanta (LaPresse)

L'Inter sta viaggiando a una media di 2,54 punti a partita: in tempi non lontanissimi sarebbe stata sufficiente per vincere lo scudetto a mani basse, oggi al massimo vale la seconda posizione in classifica. Gli altri numeri che stanno caratterizzando la squadra di Spalletti: 9 gol subiti in 13 gare (solamente la Roma ha una difesa migliore), 19 punti in casa (miglior rendimento interno del campionato), il 52% dei gol realizzati dai nerazzurri portano la firma di Mauro Icardi che ora occupa il secondo posto nella classifica marcatori, dietro solamente a Ciro Immobile. Ancora una volta l'attaccante argentino si è rivelato l'uomo della provvidenza, colui che da solo risolve le contese in situazioni di grande equilibrio: come emerge dalle statistiche, infatti, l'Inter non ha dominato in mezzo al campo (48% di possesso palla), ha creato complessivamente 5 occasioni da gol andando al tiro in 7 frangenti. Numeri simili per l'Atalanta al quale però è mancato l'uomo alla Icardi in grado di fare la differenza e spaccare la partita. Da sottolineare la prestazione di Bryan Cristante che da solo ha recuperato 6 palloni e percorso 12787 metri, solamente Vecino, Gagliardini, Castagne e De Roon si sono mossi di più.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ai microfoni di Sky Sport: "Siamo rimasti in partita fino all'ultimo, abbiamo giocato la nostra gara al meglio delle nostre possibilità, quando giochi contro una grande squadra come l'Inter devi saper sfruttare al meglio le occasioni che ti capitano perché poi gli avversari trovano sempre il modo di punirti. Nonostante la sconfitta sono comunque soddisfatto della prestazione e della tenacia dei ragazzi. Credo che Cristante, Palomino e De Roon abbiano fatto bella figura non sfigurando al cospetto dei nerazzurri, ci vuole molta personalità per imporsi a Milano". Al termine della gara Mauro Icardi è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport: "Siamo un grandissimo gruppo, ognuno di noi dà un contributo alla causa, l'affiatamento della squadra ci sta consentendo di fare sempre risultato in questo campionato. Abbiamo la consapevolezza di essere una squadra forte e questo ci dà la spinta a vincere tutte le gare, c'è un pacchetto di formazioni nelle prime posizioni e tra queste ci siamo anche noi, il nostro obiettivo primario è la Champions, i discorsi per lo scudetto non ci interessa". Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto anche l'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti: "La squadra secondo me ha disputato una buona partita giocando da squadra che conosce se stessa e sa che piega può prendere il match. Non è stato facile perché l'Atalanta è una squadra forte che ci ha dato filo da torcere, dovevamo aspettare il momento giusto per lasciare il segno. I ragazzi hanno scalato in avanti parecchie volte rimanendo sempre corti in mezzo al campo. Dobbiamo migliorare in fretta perché le altre vanno fortissimo, noi seguiamo il nostro progetto di pressare sempre nella metà campo avversaria con una difesa alta, non abbassandosi di un centimetro quando ci capita di avere avversari che si allungano".

IL VIDEO DI INTER ATALANTA: GOL E HIGHLIGHTS

