Video/ Livorno Olbia (2-1): highlights e gol della partita (Serie C 15^ giornata)

Video Livorno Olbia (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 15^ giornata del girone A del Campionato di Serie C 2017-2018.

Video Livorno Olbia (LaPresse)

Vittoria sudata del Livorno nel match dell'Armando Picchi contro l'Olbia. Comincia malissimo la giornata degli amaranto, che al trentanovesimo devono raccogliere il pallone in fondo al sacco per lo svantaggio. Leverbe, infatti, mette dentro di testa e concretizza al meglio il contropiede della formazione sarda. I padroni di casa si scuotono, il pareggio è praticamente immediato. Morelli lascia partire un traversone verso l'area avversaria, l'Olbia prova a respingere ma si arrende sulla giocata di Valiani che ribatte in porta. 1-1 a fine primo tempo. La ripresa riparte sullo stesso copione dei primi quarantacinque minuti. Le scintille si scatenano nel finale, quando il Livorno trova il gol vittoria. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Valiani lascia partire un assist calibrato per Ponce che con un tocco di petto supera Aresti e regala i tre punti ai toscani. L'Olbia prova a reagire con Muroni, Mazzoni però è attento. Poco dopo gol annullato a Ragatzu, che ci riprova al novantesimo senza successo.

IL TABELLINO

LIVORNO OLBIA risultato finale 2-1

MARCATORI: Leverbe, Valiani, Ponce

Livorno (4-2-3-1): Mazzoni; Gasbarro, Gonnelli, Franco, Morelli; Luci, Giandonato;Doumbia, Maiorino, Valiani; Vantaggiato. A disposizione: Pulidori, Borghese, Morelli, Hadziosmanovic, Gemmi, Baumgartner, Zhikov, Marchi, Murilo, Perez, Montini, Ponce. Allenatore: Sottil

Olbia (4-3-1-2): Aresti; Pinna, Leverbe, Dametto, Cotali; Biancu, Feola, Muroni; Piredda; Ragatzu, Ogunseye.

A disposizione: Van der Wart; Idrissi, Manca, Pisano, Pennington, Arras, Iotti, Marongiu, Senesi, Vispo. Allenatore: Mereu

